Wer als Radler am Döppersberg vorbei will, muss entweder mit dem Verkehr rollen oder Extrawege fahren.

Wuppertal. Seit 10. Juli ist die Bundesallee wieder durchgängig befahrbar – auch für Radfahrer. Doch mit dem Fahrrad im Verkehr auf der vielspurigen Fahrbahn mitzurollen, ist nur etwas für sehr routinierte Fahrer. Für andere gibt es Radwege, für die man aber Umwege in Kauf nehmen muss. Die WZ hat mit Lorenz Hoffmann-Gaubig vom Vorstand des Fahrradclubs ADFC die Wege um den Döppersberg per Rad getestet.

Die Anfahrt erfolgt vom Robert-Daum-Platz aus. Ohne große Probleme geht es auf der Fahrbahn, die während der Ferienzeit nicht sehr befahren ist. Auf dem Gehweg gibt es einen Radweg, aber Lorenz Hoffmann-Gaubig verzichtet auf die Nutzung, weil der Weg nach einem kurzen Stück wieder endet. „Der Radweg ist nicht benutzungspflichtig“, sagt der Fahrrad-Experte. Ein Pflicht, auf dem Radweg zu fahren, bestehe nur, wenn das blaue Schild mit weißem Fahrrad aufgestellt ist.

Die Fahrt auf der Fahrbahn ist eine Herausforderung

Schon bald führt die Fahrbahn leicht nach unten und verbreitert sich auf viele Spuren. Lorenz Hoffmann-Gaubig ist ein geübter Radfahrer, lässt sich von den Autos hinter und neben sich nicht irritieren. Für weniger erfahrene Radnutzer ist dieses Streckenstück eine Herausforderung. Lorenz Hoffmann-Gaubig weist auf noch wachsende Anforderungen hin. „Demnächst werden hier noch Autos ins Parkhaus abbiegen und die Busse zum Busbahnhof fahren.“

An der Kreuzung mit der Morianstraße wird es wieder angenehmer. Ab hier gibt es einen markieren Radweg und viel Stellfläche an den Ampeln. Was dem ADFC-Mann nicht gefällt: Wer mit dem Rad die Fußgängerampeln nutzt, muss auf jeder Insel warten. „Aber das ist noch nicht die endgültige Schaltung“, sagt Hoffmann-Gaubig.

In der Gegenrichtung zum Robert-Daum-Platz hin kann man wesentlich komfortabler fahren: Auf dieser Seite der Bundesallee führt ein breiter, rot gekennzeichneter Radweg unter der Geschäftsbrücke her. Schade ist nur, dass er gepflastert ist. „Jetzt ist noch alles glatt“, bestätigt Lorenz Hoffmann-Gaubig. Aber in einigen Jahren könnte es Schäden geben, die zu einer holprigen Oberfläche führen.

Kritik Lorenz Hoffmann-Gaubig sieht einige gute Ansätze bei der Verkehrsführung für Radfahrer am Döpperseberg wie die großen Radfahrerflächen an dem Ampeln auf der Kreuzung Morianstraße. Insgesamt aber kritisiert er: „Das ist keine Planung, die Radfahrer ernst nimmt.“ Die Stadt habe die Chance für durchgreifende Änderungen verpasst: „Solange man nicht an zentralen Punkten gute Möglichkeiten für Radfahrer schafft, wird Wuppertal keine Fahrradstadt.“ Der ADFC begrüßt das geplante Radhaus, eine Abstellanlage für Fahrräder, sieht aber an den Bahnhöfen Vohwinkel und Oberbarmen einen viel größeren Bedarf.

Der Radweg ist so breit, weil er in beide Richtungen befahrbar ist, wie weiße Pfeile auf dem Boden deutlich machen. Denn nach der offiziellen Planung sollen alle Radfahrer den Döppersberg auf auf der Straßenseite zur Innenstadt hin passieren.