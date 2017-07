Der Masterstudiengang hat die Feier anlässlich der B7-Eröffnung mitgestaltet und plant im Wintersemester weitere Aktionen.

Wuppertal. „In Barmen wohn’ die Armen, und in Elberfeld hamm’se auch kein Geld“ und „Wuppertal - Asozial“. An einem der Stände bei der B7-Eröffnung am 8. und 9. Juli fanden Besucher Bierdeckel mit Vorurteilen zu Wuppertal. „Viele haben gedacht, dass ist unsere Meinung“, sagt Johannes Farrenkopf. Der 27-jährige studiert im zweiten Semester „Public Interest Design“. Die Studenten des Masterstudiengangs wollten mit der Aktion ins Gespräch kommen. Die Besucher konnten ihre Meinung zu Wuppertal auf die Rückseite der Bierdeckel schreiben, diese wurden dann an die Tür eines Containers geschlagen. „Fast wie bei Luther“, meint Farrenkopf.

Die Studenten des Public Interest Design hatten aus sechs Containern einen sogenannten „Garten der Ideen“ gestaltet. In den sechs Containern waren mit dabei: Aufbruch am Arrenberg, das Team von GreenLion Racing, der Junior Uni Wuppertal, die Qualitätsoffensive Innenstadt und Akteure vom Ort des Fortschritts Utopiastadt. „Wir wollten mit dem Containerdorf einen Gegenpol zur B7 schaffen, die sich monströs in Elberfeld ausbreitet“, sagt Christoph Rodatz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Mediendesign.

Die Studenten animierten mit Aktionen zu Gesprächen

Bierdeckel mit Vorurteilen sollten zum Gespräch anregen.

Rund um die Container wurde Kunstrasen ausgelegt und Sonnenstühle aufgestellt. In den Containern konnten die Besucher des Stadtfestes verschiedene Dinge ausprobieren, z.B. wie man mit Haushaltsmitteln Drucke erstellt. „Wir wollten zeigen, dass man Dinge selbst machen kann und dass diese dann noch nachhaltig sind“, sagt die Studentin Daria Henken. Ein Kommilitone baute „Cooperated Furniture“, Möbel, die wie eine Wippe funktionieren und auf denen man nicht alleine bequem sitzen kann. Die Studentin Lena Becker filmte die Nord-Süd-Verbindung vom Bahnhof zur Nordbahntrasse. Auf einem Fahrrad sitzend konnten die Besucher die Strecke mit Hindernissen wie Kopfsteinpflaster nachvollziehen.

Es sind noch andere Dinge wichtig, als eine B7 ohne Radweg

„Wir wollten zum Ausdruck bringen, dass noch andere Dinge wichtig sind als eine B7 ohne Fahrradweg“, sagt Rodatz über den Garten der Ideen. Das Ziel sei, Prozesse anzustoßen - Rodatz spricht von transformativen Prozessen - mit denen in der Stadt etwas verändert werden soll.

„Public Interest Design“ stammt aus dem amerikanischen Sprachraum und bezieht sich dort darauf architektonisch in die Stadt einzugreifen. „Wir wollen den Begriff auch hier einführen“, erklärt Rodatz, aber von der Seite des Mediendesign. Der Studiengang sei politisch orientiert und wolle Prozesse anstoßen, die sich mit dem Gemeinwohl und sozialen und politischen Fragen beschäftigen. „Wir wollen schauen, was gibt es noch für andere Kompetenzen als in einem wirtschaftlichen Zusammenhang“, sagt Rodatz.