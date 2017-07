Wuppertal. In der Nacht zum Montag, 10. Juli, wird Oberbürgermeister Andreas Mucke um 3 Uhr morgens das Teilstück der B 7 zwischen Brausenwerth und Kasinostraße nach fast dreijähriger Bauzeit wieder für den Straßenverkehr freigeben. „Die Tief- und Straßenbauarbeiten am Döppersberg sind zu 80 Prozent abgeschlossen. Die neue B 7 wird in einem verkehrssicheren Zustand mit allen erforderlichen Markierungen und Signalanlagen freigegeben“, sagt Udo Lauersdorf, der Projektleiter des Döppersberg-Umbaus.

Bis zum Ende des kommenden Jahres müssen dann noch der Busbahnhof, die Geschäftsbrücke, die Einkaufspassage (Mall) sowie der obere Platz am historischen Empfangsgebäude fertig werden.