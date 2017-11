Wuppertal. Die Demontage der Behelfsbrücke am Hauptbahnhof Wuppertal-Elberfeld ist in der Nacht zum Samstag beendet worden. Mit Hilfe von zwei Autokränen wurden die beiden jeweils 26 Tonnen schweren und etwa 34 langen Gitterträger der Brücke abgehoben und auf der B 7 abgelegt. Dort sollten sie im Laufe des Samstag auseinandergebaut und abtransportiert werden. Wegen der Arbeiten wurde die Bundesstraße 7 im Bereich des Hauptbahnhofes zwischen 0 und 6 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Die Behelfsbrücke war Mitte Januar 2015 in Betrieb gegangen, um während der Bauarbeiten am Döppersberg einen Fußweg von der Elberfelder Innenstadt zum Hauptbahnhof zu ermöglichen. Da vor einigen Tagen die neue Geschäftsbrücke eröffnet wurde, wird die provisorische Brücke nicht mehr benötigt. Zudem verursachte sie nach Angaben der Stadt derzeit Vorhaltungskosten von etwa 50 000 Euro pro Monat. bos