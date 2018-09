Veranstaltungsreihe beginnt am Mittwoch mit Hermann Schulz und Arne Ulbricht.

Nordstadt.. Nordstadt. Mit einer sechsteiligen neuen Lesereihe startet der Verband Deutscher Schriftsteller (VS) in den Herbst. Je zwei Autoren teilen sich den Abend, jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Schauplatz ist die Diakoniekirche in der Neuen Friedrichstraße 1, Gastgeber ist die Wuppertaler Stadtmission, die in der Diakoniekirche ein Sozialzentrum betreibt.

Zum ersten Termin am Mittwoch, 5. September lesen der vielfach preisgekrönte und ausgezeichnete Autor und Verleger Hermann Schulz und der Autor Arne Ulbricht. Hermann Schulz wird zum Thema „Der Autor und seine Biografie“ lesen, Arne Ulbricht, der durch schulkritische Sachbücher und Romane bekannt wurde, liest aus seinem soeben erschienenen Erzählband „Vatertag“.

Das Quartier hat

eine lange literarische Tradition

Es folgen Marina Jenkner und Thorsten Krämer am 3. Oktober, Safeta Obhodjas und Michael Zeller am 7. November, Anja Liedtke und Angelika Zöllner am 5. Dezember, Falk Andreas Funke und Christiane Gibiec (ausnahmsweise am dritten Mittwoch) am 16. Januar und Jürgen Kasten und Dorothea Müller am 6. Februar.

Die Lese- und Gesprächsreihe wird von der Bezirksvertretung Elberfeld unterstützt. Der Schriftstellerverband bespielt mit den Leseabenden in der Diakoniekirche ein Quartier, das seit langen Jahren eine literarische Tradition hat. Hier gab es früher die Buchhandlung Sisyphos und ein gleichnamiges Restaurant, kleine Verlage waren im Umfeld angesiedelt.

Mit der Reihe setzt der Schriftstellerverband seine Lesungen in umgewidmeten Kirchen fort. Gelesen wurde bereits in der Kirche Wichlinghausen WiKi und in der Pauluskirche in Unterbarmen.