Die Beamten waren wegen eines anderen Einsatzes vor Ort und erwischten deshalb auch einen der Autoknacker.

Wuppertal. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, brachen zwei Männer ein Auto an der Bleicherstraße in Wuppertal auf und stahlen daraus eine Tasche. Was die Beiden nicht wussten - in der Nähe hielten sich zwei Kriminalbeamte wegen eines anderen Einsatzes auf. Nach einer kurzen Verfolgung konnte einer der Autoknacker mit Hilfe von Passanten festgehalten werden.

Da gegen den polizeibekannten Straftäter ein Haftbefehl vorlag, wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. Dem zweiten Mann gelang die Flucht. Er ist circa 20 Jahre alt und 170 cm bis 175 cm groß. Er trug ein dunkelblaues Jeanshemd, hatte eine schlanke Figur und ein südländisches Äußeres. Auf dem Kopf trug er eine dunkle Kappe. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.