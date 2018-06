Wuppertal. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 24-Jährige fuhr am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr auf dem Hofkamp in Richtung Amtsgericht. Vom Bürgersteig aus überquerte sie die Straße Neuenteich, als ein 28-jähriger Opel-Fahrer in den Kreisverkehr fuhr und mit der Radfahrerin zusammenstieß. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Die 24-jährige Wuppertalerin sei durch den Zusammenprall gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei alkoholisiert gewesen, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. red