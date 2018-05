Am Dienstagmorgen hat auf der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen dem Kreuz Wuppertal-Sonnborn und Haan-Ost ein Auto gebrannt. Wie die Wuppertaler Feuerwehr auch WZ-Nachfrage berichtet, sei der Wagen gegen 7.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Baustelle an der Brück Westring in Brand geraten.

Sowohl die Feuerwehr Wuppertal als Kräfte auch aus dem Kreis Mettmann wurden an den Einsatzort alarmiert. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war mitten im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Düsseldorf nur ein Fahrstreifen frei. Es bildeten sich lange Staus. ull