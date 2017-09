Unternehmen für Reise in die Hansestadt gesucht.

Unter der Überschrift „Smart City“ arbeiten ganz unterschiedliche Akteure an Ideen und Konzepten, um Städte digitaler zu gestalten. Zu den Vorreitern in Deutschland gehört Hamburg. Deshalb organisieren der Lehrstuhl für Unternehmensgründung und Wirtschaftsentwicklung der Bergischen Universität Wuppertal unter Leitung von Prof. Dr. Christine Volkmann, die Neue Effizienz und das Regionalbüro Arbeit und Leben vom 15. bis zum 17. November eine Reise nach Hamburg, um Unternehmen aus der Bergischen Region Möglichkeiten zum Informieren und Austauschen zu bieten. „Wir möchten mit unserem Innovationsnetzwerk regionalen Unternehmen die Möglichkeit geben, sich vor Ort über konkrete Projekte zu informieren, sich untereinander zu vernetzen und inspiriert und mit frischen Ideen zurück zu kommen“, so Andreas Helsper, Projektleiter bei der Neuen Effizienz. Die Unternehmer werden dabei von Studierenden eines Master-Seminars begleitet. Anmeldungen sind bis Ende September:

www.neue-effizienz.de/anmeldung-hh