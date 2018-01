Fotos entstanden bei Tanztheaterprojekt in der Färberei.

Bewohner des Quartiers Wichlinghausen/Oberbarmen ertanzten sich im vergangenen September in der Färberei unter Anleitung des renommierten Choreographen und ehemaligen Mitglieds des Tanztheaters Pina Bausch, Mark Sieczkarek, und des Tänzers Wigabriel Soto Eschebach ein sehr persönliches Gemeinschaftswerk aus Wort, Gesang und Bewegung. Tanztheaterprojektinitiator und Teilnehmer Ingo Cordt begleitete die Proben mit seinem Fotoapparat, schoss Gruppenbilder, die er um Porträts einzelner Mitwirkender und Interviews ergänzte. Das Tanztheaterstück „Moving Stories“, das auf eine Aufführungsdauer von 30 Minuten reduziert im Herbst uraufgeführt wurde, wurde so um die gleichnamige Ausstellung ergänzt, die den Menschen hinter dem Projekt gewidmet ist. Sie wird am 14. Januar in der Färberei, Peter-Hansen-Platz 1, eröffnet. Das Programm der Vernissage, von 11 bis 13 Uhr, gestalten Wigabriel Soto Eschebach (Tanz), Ute Völker (Akkordeon) und Mark Sieczkarek (Wort). Die Ausstellung dauert bis März 2018.

Im Rahmen der Ausstellung wird das Tanztheaterstück „Moving Stories“ erneut aufgeführt. Termin ist der 10. Februar, 20 Uhr. Red