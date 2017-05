Wuppertal. Unter dem Titel „Anecken“ eröffnete jetzt eine Gruppenausstellung am Arrenberg. Neben den Werken der Künstler gab es auch eine Tanz-Performance mit Milton Camillo. Zu sehen ist die Ausstellung bis 23. Juni am Wochenende von 14 bis 16 Uhr an der Viehhofstraße 154. Foto: Gerhard Bartsch