Viele Lehrstellen sind noch unbesetzt – viele Bewerber suchen. Nicht alle sind qualifiziert genug.

Wuppertal. Die einen suchen und finden keinen Ausbildungsplatz. Die anderen suchen – und finden keinen geeigneten Bewerber: Sommerzeit, das ist alljährlich für viele junge Wuppertaler eine Zeit wichtiger beruflicher Schritte – die aber in eine Sackgasse führen können. Das liegt nicht immer an schlechten Noten, sondern daran, dass sie ihre Chancen bei der Berufswahl nicht voll ausschöpfen.

Im Juli waren immerhin 602 verfügbare Berufsausbildungsstellen noch unbesetzt, ist von Julia Dette von der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal zu erfahren. Dem standen 713 unversorgte Bewerber gegenüber. Insgesamt sind es in diesem Ausbildungsjahr 2630 Bewerber und 1708 verfügbare Stellen.

Viel Handwerker suchen vergeblich geeignete Lehrlinge

Natürlich ermuntern Arbeitsagentur, Schulen und auch Arbeitgeber Schüler zu guten schulischen Leistungen. Doch Bestnoten seien gar nicht in jedem Fall entscheidend: „Woran es hapert, das ist oft die Einstellung der jungen Leute zur Arbeit“, sagt Handwerksmeister Guido Haußmann, der in dritter Generation seinen Sanitär- und Heizungsbetrieb an der Westkotter Straße betreibt und seit vielen Jahren ausbildet. Jugendlichen falle es zunehmend schwer, sich in einen geregelten Arbeitsalltag einzugliedern, hat er beobachtet. Auch die Verständigung spiele eine wichtige Rolle: „Es mangelt ganz klar an jungem, deutsch-sprachigen Nachwuchs.“

Er habe „zum Glück“ derzeit zwei Lehrlinge, die die dreieinhalbjährige Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär- und Heizungstechnik absolvieren. Doch andere Wuppertaler Betriebe seien akut vom Nachwuchsmangel bedroht, so Haußmann. Zwar würden keine hohen Ausbildungsvergütungen gezahlt, doch nach dem Berufsabschluss seien die Verdienstmöglichkeiten nicht schlecht: „Ein guter Geselle verdient heute auch gutes Geld.“ Und: Es lohne sich, immer mal wieder auch nachzufragen.

Das bestätigt auch die Industrie und Handelskammer: „Auch wenn das Ausbildungsjahr für viele neue Auszubildende bereits begonnen hat, ist der Ausbildungsmarkt noch in Bewegung“, sagt IHK-Sprecher Thomas Wängler. Einzelne Ausbildungsplätze in den bergischen Unternehmen seien noch immer unbesetzt: „Das gilt sowohl für den kaufmännischen als auch den gewerblich-technischen Bereich.“

Nicht selten würden Azubis noch in der Probezeit aussteigen, „dann ergeben sich weitere Chancen für Bewerber, die den Ausbildungsstart noch in diesem Jahr anstreben“. Sowohl kurzentschlossene Bewerber als auch Unternehmen, die noch freie Plätze besetzen wollen, sollten sich mit der IHK in Verbindung setzen, empfiehlt Wängler.