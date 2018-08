Angehende Erzieherinnen und Erzieher können inzwischen Arbeiten und Lernen kombinieren.

Für Mustafa Giyim ist die Praxisintegrierte Ausbildung (Pia) genau das richtige Modell: „Man kann, was man lernt, direkt anwenden. Und andersherum in der Schule Fragen stellen zu dem, was man in der Praxis erlebt.“ Der 24-Jährige will Erzieher werden, erhält das Rüstzeug am Ita-Wegman-Kolleg in Beyenburg und arbeitet gleichzeitig im Jugend- und Begegnungszentrum „JuB’s“ in Vohwinkel. Er ist einer von derzeit 90 Studierenden, die am Kolleg aktuell die Erzieher-Ausbildung absolvieren.

Die klassische Erzieherausbildung besteht aus zwei Jahren schulischem Unterricht und einem anschließenden Anerkennungsjahr. Doch seit einiger Zeit ist auch die praxisintegrierte Form möglich, bei der die Auszubildenden zwei Tage pro Woche Unterricht haben und drei Tage in einer Einrichtung arbeiten – insgesamt drei Jahre lang.

Bisher ist oft kein Topf für die Bezahlung vorgesehen

Das Ita-Wegmann-Kolleg hat sich sofort für diese Form entschieden, als es 2009 auch die Erzieher-Ausbildung ins Programm nahm. Schulleiterin Sabine Faßbender erklärt: „Wir halten diese Form für geeigneter.“ Bei der Ausbildung von Heilerziehungspflegern hatten sie zunächst beide Formen angeboten, aber bald die Vorteile der praxisintegrierten Ausbildung festgestellt.

Das hat auch damit zu tun, dass das anthroposophisch ausgerichtete Kolleg häufig von Menschen gewählt wird, die nicht direkt von der allgemeinbildenden Schule kommen. Viele haben schon gearbeitet oder bereits eine Familie. Für diese Studierenden ist es ein Vorteil, dass sie bereits während der Ausbildung Geld verdienen können.

Dabei ist das Thema Geld noch ein Problemfeld. Denn einige Träger von Kitas und anderen Einrichtungen, in denen Erzieherinnen und Erzieher arbeiten, sind noch nicht auf das neue Modell eingestellt. Für die Entlohnung der Pia-Kräfte gibt es schlicht keinen Topf. Daher finden sich unterschiedliche Modelle für die Bezahlung. Einige Träger verteilen das Gehalt, das für das Anerkennungsjahr vorgesehen ist, auf drei Jahre auf. Bei anderen haben die Auszubildenden nur Praktikanten-Status, manche zahlen sogar nur Fahrtgeld. Die Gewerkschaft Verdi hat jetzt einen Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst abgeschlossen. Pia-Kräfte in städtischen Kitas erhalten danach je nach Ausbildungsjahr 1090 bis 1303 Euro.

In Wuppertal sind 14 Pia-Kräfte in städtischen Kitas angestellt. Die Stadt hat mit dem Berufskolleg Kohlstraße eine Kooperation abgeschlossen, dort wurde für das Schuljahr 2017/18 eine Klasse für die Pia-Ausbildung eingerichtet.