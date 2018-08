Das Forum Beruf wird anders ausgerichtet, und zieht ins Schulzentrum Vogelsang um. Es gilt, Schüler für die Lehre zu begeistern.

Solingen. Die Ausbildungssituation soll sich in Solingen sowohl für die Jugendlichen als auch für die Arbeitgeberseite verbessern. Dieses strategische Ziel formuliert Carmen Bartl-Zorn von der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) für die kommenden Jahre. Dafür benötige man aber einen langen Atem. In der Steuerungsgruppe „Kein Abschluss ohne Anschluss“ verabredeten Vertreter von IHK, Stadt Solingen, Kreishandwerkerschaft, Arbeitgeberverband, Agentur für Arbeit und Schulen nächste Schritte. Eine Möglichkeit, mehr Jugendliche für Ausbildungsberufe zu begeistern, sehen sie in einer neuen Orientierungsmesse.

Ausbildungsquote ist schlechter als in den Nachbarkommunen

Am Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ nimmt Solingen seit 2013 teil. Dennoch steht die Klingenstadt bei der Ausbildungsquote schlechter da als Nachbarkommunen. 2017 rief Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) deswegen mit den Kooperationspartnern aus der Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung eine Ausbildungskampagne aus. Gezielt wurden Betriebe angeschrieben, mit dem Ziel, dass sie mehr ausbilden.

Der Erfolg klingt zwar in absoluten Zahlen zunächst nicht sehr groß: Nach Angaben der Arbeitsagentur wurden 41 zusätzliche Ausbildungsstellen geschaffen. Dies bedeute aber bei den gemeldeten Ausbildungsstellen eine Steigerung um 6,6 Prozent, berichtet Agentursprecherin Kerstin Dette. Somit stehe man im Landesvergleich – der NRW-Schnitt liegt bei 4,7 Prozent – recht gut da. Darauf dürfe man sich aber nicht ausruhen, weil das Ausgangsniveau recht niedrig war, betont Dette. In den kommenden Jahren gehen 8000 Facharbeiter in Rente

Den Ausbildungsmarkt zu beleben, sei allein deswegen wichtig, weil in den nächsten Jahren in Solingen rund 8000 Fachkräfte in den Ruhestand gehen werden, teilt die Stadt Solingen mit. Zugleich seien viele Schulabgänger noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Ein Weg, daran etwas zu ändern, soll sein, das Forum Beruf, zu dem jedes Jahr tausende Schüler, Eltern und Ausbilder von Firmen ins Theater und Konzerthaus kommen, neu auszurichten. Für den Oktober 2019 soll zu einer neuen Form der Ausbildungsmesse ins Schulzentrum Vogelsang eingeladen werden.

„Wir gehen dahin, wo die Schüler sind“, erklärt Bartl-Zorn. Ein wichtiges Element der Messe soll die Information über Ausbildungsberufe sein. Die meisten Berufswünsche ranken sich laut Bartl-Zorn um die „Top 10 der Ausbildungsberufe“. Jedem müsse aber klar sein, dass die freien Plätze in den begehrten Berufsfeldern nicht nur rar, sondern auch schnell vergeben seien. Wichtig sei es, den Jugendlichen die Vielfalt und die Attraktivität von hunderten von Ausbildungsberufen klar zu machen. Viele glauben nach Kenntnis der IHK-Spezialistin, dass man lieber studieren solle und dass eine betriebliche Ausbildung keine Perspektiven biete. Diese Annahme sei aber falsch.

Wer nächstes Jahr zu der Orientierungsmesse kommt, soll auch über freie Ausbildungsstellen informiert werden. Auch Sofort-Bewerbungen werden möglich sein. Eine weitere Änderung: Die Teilnahme auf Schülerseite wird freiwillig sein. Davon versprechen sich die Organisatoren laut Bartl-Zorn eine „zielgerichtetere Beratung“.

Diese Erkenntnisse hatte man nach Rathaus-Angaben unter anderem beim „Tag der Ausbildungschance“ gewonnen. Den werde es parallel zur Orientierungsmesse jeweils im Juni auch weiterhin geben, kündigt Bartl-Zorn an. Geplant ist laut Stadtverwaltung zudem, bei der Solingen-Messe das Thema Ausbildung stärker in den Blick zu nehmen.