Künstler Martin Heuwold ist froh, dass er in Wuppertal geboren wurde.

Um Klarheit über mein ganz persönliches Glück zu erlangen, musste ich erst einmal feststellen, dass Glück nur ein Teil der Wahrheit ist, es verhält sich wie Licht zu Schatten, Liebe zu Hass oder Mut zu Feigheit. Da, wo Glück ist, muss also auch das Gegenteil existieren, es funktioniert nur im Kontext.

Sehr wichtig für mich ist auch der eigene Blickwinkel oder die Position, aus der ich mein Glück beurteile. Darüber hinaus kann sogar die Zeit Glück in Unglück verwandeln und umgekehrt. Das kann auch bedeuten, dass das, was sich für mich wie Glück anfühlt, für jemand anderen Unglück bedeutet.

Ganz besonders unter diesen Gesichtspunkten scheint es so, dass es wohl mein Glück war, hier in Wuppertal geboren worden zu sein. Und damit eine gute Umgebung vorgefunden zu haben, die mir viele Möglichkeiten bietet, mich auszutoben. Danke, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort aus Schatten Licht machen durfte.