Montag-Stiftung, Stadt und Projektgesellschaft wollen auf dem Bünger-Gelände kooperieren. In die Fabrik sollen eine Kita, Gewerbe und gemeinnützige Projekte ziehen.

Der Umbau und die Entwicklung des Geländes der ehemaligen Textilfabrik Bünger in Wichlinghausen nimmt jetzt konkrete Formen an. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt, der Montag-Stiftung und der Projektgesellschaft „Urbane Nachbarschaft BOB gGmbH“ soll die Zusammenarbeit festzurren. Derzeit sind die städtischen Gremien für ein Votum gefragt, damit der Stadtrat am 24. September die Unterzeichnung beschließen kann.

Nach Angaben von Johanna Debik, Geschäftsführerin der Projektgesellschaft, ist die Familie Bünger auf die gemeinnützige Montag-Stiftung Urbane Räume zugekommen. Der Familie war wichtig, das auf dem Gelände ein gemeinwohlorientiertes Projekt entsteht.

Nach einer Quartiersstudie und einer Machbarkeitsstudie 2017 hat die Stiftung beschlossen, sich bei der Entwicklung des Geländes zu engagieren. Die Montag-Stiftung Urbane Räume gehört zu den Montag-Stiftungen und will in städtischen Quartieren soziales Miteinander, Chancen für Benachteiligte und bürgerschaftliches Engagement stärken. Die Stiftung gründete im November 2017 die gemeinnützige Projektgesellschaft „Urbane Nachbarschft BOB gGmbH“. Die hat im Juli ihr Büro an der Wichlinghauser Straße 31 eröffnet.

Erbbaurechtsvertrag über 66 Jahre

Geplant ist, die ehemaligen Fabrikhallen zu sanieren, die Flächen dann als Kita, Schulräume, für Qualifizierungsprojekte und für Gewerbe sowie für gemeinnützige Projekte zu nutzen. Etwa 1000 Quadratmeter sollen gemeinnützigen Aktivitäten von nachbarschaftlichen Initiativen in den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung und Sport zur Verfügung gestellt werden. Dabei sollen die Erlöse aus der Vermietung die gemeinnützigen Projekte finanzieren und nach zwei Jahren tragen.

Die zum Gelände gehörenden Wohnhäuser am Krühbusch 9 und 9a sollen mit Fördermitteln der Wohnraumförderung saniert und modernisiert werden, es soll ein gemeinschaftlicher Wohnhof mit bezahlbaren Wohnungen entstehen.

Bünger-Gelände Investition Die finanzielle Investition der Montag-Stiftung umfasst bis zu 7 Millionen Euro für die Sanierung und Umnutzung der Gebäude. Davon werden 30 Prozent Eingenkapital und 70 Prozent Fremdkapital sein. Projekt Für die Projektgesellschaft investiert die Stiftung darüber hinaus über eine Projektlaufzeit von maximal fünf Jahren 800 000 bis eine Million Euro in Form von Sach- und Personalkosten sowie Mittel für gemeinnützige Projekte, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. Nachbarschaftspark Für die Herstellung des Parks werden 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Je nach Förderbewilligung muss die Stadt zehn oder 20 Prozent (120 000 bis 240 000 Euro) tragen. Betrieb Das Projekt insgesamt soll sich nach zwei Jahren aus eigenen Mitteln tragen: Überschüsse aus der Vermietung sollen in die gemeinwohlorientierten Projekte fließen.

Für die Umsetzung stellt die Familie Bünger der Projektgesellschaft Grundstück und Gebäude im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags zur Verfügung, der zunächst für 66 Jahre abgeschlossen ist - unter Verzicht auf den Erbpachtzins. Eine Verlängerung um weitere 33 Jahre ist möglich.

Aus der Brachfläche zwischen Wichlinghauser Straße und Max-Planck-Straße soll ein Nachbarschaftspark entstehen in Form eines öffentlich zugänglichen Gartens. Die Herstellung will die Stadt mit Hilfe von Städtebaufördermitteln und Geld aus dem Regional- und Strukturfonds übernehmen.

Beim Anlegen und bei der Bewirtschaftung des Gartens sollen Bürger einbezogen werden - das ist ein wesentlicher Baustein des Gesamtprojekts. Mit dem 4500 Quadratmetern großen Park bleibt damit die wichtige Freifläche im Stadtteil erhalten.