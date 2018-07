Winkler wurde einer der großen Sporthelden seiner Zeit, weil er sich in der ersten Runde der Einzel- und Mannschafts-Entscheidung so schwer an der Leiste verletzt hatte, dass er eigentlich hätte aufgeben müssen. Er tat es aber nicht. Er setzte sich wieder auf die Stute. Und er ritt trotz starker Schmerzen. Obwohl er Halla beim zweiten Durchgang kaum helfen und durch den Parcours dirigieren konnte, ritt er mit der tapferen Stute ohne Fehler: Deutschland gewann Team-Gold und Winkler auch noch Einzel-Gold.

Geboren wurde Winkler am 24. Juli 1926 in Barmen, das seit der Stadtgründung 1929 zu Wuppertal gehört. So sagte er zeitlebens auch: „Ich bin Barmer“, hatte ansonsten zu seiner Heimatstadt aber nicht allzu viel Bezug. Sein Vater, der in Barmen Reitlehrer war, zog mit der Familie nach Dortmund, als Hans Günter Winkler sechs Jahre alt war. Später war Winkler in Warendorf heimisch, dessen Ehrenbürger er auch ist. Wuppertal hat ihn dennoch mehrfach geehrt, auch wegen seines Einsatzes für die damalige Polizeireiterstaffel in der Stadt, für deren Erhalt sich Winkler 1993 starkgemacht hatte.

Letzter offizieller Besuch in Wuppertal im Jahr 2008

Zu seinem 75. Geburtstag war er der Einladung des damaligen Oberbürgermeisters Hans Kremendahl nach Wuppertal gefolgt, besuchte die Reiterstaffel zwei Jahre vor ihrer Auflösung und trug sich, wie bei seinem nächsten und auch letzten offiziellen Besuch 2008, ins Goldene Buch der Stadt ein.

Damals hielt er auf Einladung des Verbandes Deutscher Sportjournalisten, der in der Historischen Stadthalle tagte, eine Rede zu Ehren des Reiters Markus Ehning. Der erhielt eine Fairplay-Trophäe, weil er in Aachen freiwillig auf den ersten Platz verzichtet hatte. Er hatte die Konkurrenz durch Pferdewechsel benachteiligt gesehen. Eine Geste, die auch Winkler beeindruckte. „Das Pferd ist unser Sportpartner, das ist kein Sportgerät. Und am Morgen weiß man nicht, was es für einen Tag erwischt hat“, beschrieb Winkler damals die enge Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Zu den von Winkler gerne erzählten Geschichten gehört auch jene über das Adoptions-Angebot eines späteren US-Präsidenten. Ein halbes Jahr lang ritten Winkler und damalige Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower jeden Morgen in die Wälder des Taunus. Dann bestellte der spätere US-Präsident den damaligen Stallburschen in sein Büro. „Ohne Umschweife fragte er nach meinen Familienverhältnisse. Ganz höflich fragte er, ob ich mir vorstellen könnte, dass er mich adoptiert und an Kindes statt annimmt“, berichtete Winkler. „Dann habe ich überlegt und überlegt und bin zu dem Schluss gekommen: Das geht gar nicht, ich kann meine Mutter nicht im Stich lassen.“

Sportlich ist er als Springreiter noch immer unerreicht. Den zwei Goldmedaillen von 1956 folgten drei weitere Olympia-Siege. Unter anderem 1972 in München, wo es im Vorfeld einen unschönen Streit um die Besetzung der deutschen Mannschaft gegeben hatte. Die Pferdenamen Fidelitas, Enigk oder Torphy kennen – im Gegensatz zu Halla – nur Experten.