Die Naturschule lädt zu einer Führung durch den Wald ein.

Grund. Der Oktober ist für viele Menschen ein typischer „Pilzmonat“. Zahlreiche Arten bilden jetzt ihre Fruchtkörper aus, die in ihrer Formenvielfalt und mit beeindruckenden Farben immer wieder faszinierend auf die Menschen wirken. Diplom-Biologe Jörg Liesendahl von der Naturschule Grund stellt bei einer Wanderung im Gebiet zwischen Grund und dem Gelpetal bei Westen die Ökologie der Pilze und ihre Bedeutung für die Abläufe in der Natur dar. Aus der Vielfalt von inzwischen weit über 200 aus dem Gebiet bekannten Pilzarten werden einige häufige und einige seltenere Pilzarten vorgestellt. Wichtig dabei ist, dass die Führung nicht zum Aufsammeln essbarer Pilze gedacht ist. Das Körbchen muss daher daheim bleiben. Die ökologische Pilzwanderung beginnt am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr an der Natur-Schule Grund, Grunder Schulweg 13. Die Wanderung ist auch für Familien mit Kindern ab etwa acht Jahren geeignet und wird rund drei Stunden dauern. Wetterfeste und gegebenenfalls auch wärmende Kleidung sowie wasserfeste Schuhe werden empfohlen.

Die Teilnahme kostet für Kinder bis 15 Jahre 3,50 Euro und für Erwachsene sieben Euro. Familien mit mehr als einem Kind erhalten einen Rabatt. Um Anmeldung unter Telefon 02191/840734 oder 02191/3748239 wird gebeten. Nähere Informationen zu den unterschiedlichen Angeboten der Naturschule Grund gibt es zudem im Internet und via E-Mail.

natur-schule-grund.de info@natur-schule-grund.de