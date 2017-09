Am 11. Oktober findet in der Helios-Klinik das 16. Ronsdorfer Gesundheitsgespräch statt.

Ronsdorf. Das Lymphgefäßsystem ist ein wichtiger Teil des Immunsystems und dient der Abwehr von Krankheitserregern. Daneben ist es für den Flüssigkeitstransport im Körper zuständig und steht in engem Zusammenhang mit dem Blutkreislauf. Im Rahmen des Ronsdorfer Gesundheitsgespräches in der Helios Klinik Bergisch-Land informieren Experten am Mittwoch, 11. Oktober, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, zum Thema „Auf den Spuren unserer Lymphwege“. Die Veranstaltung findet im großen Vortragsraum der Klinik, Im Saalscheid 5, statt. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich. Bei Krankheitsbildern wie Entzündungen der Haut, Immobilisation, Übergewicht und Krampfadern oder bei Verletzungen durch Unfälle oder nach Operationen und Bestrahlungen können Lymphödeme auftreten. Man unterscheidet zwischen erworbenen und angeborenen Lymphödemen. Ein Lymphödem ist eine sicht- und tastbare Ansammlung von Flüssigkeit, die nicht mehr durch das Lymphsystem abtransportiert wird. In der Helios Klinik Bergisch-Land erhalten Patienten Therapien zur Behandlung eines Lymphödems: Physiotherapeutin Dorothee Hoffs stellt unter anderem die manuelle Lymphdrainage, die komplexe physikalische Entstauungstherapie (KPE) und Möglichkeiten der Kompression vor, die den Abfluss bei einem Lymphödem fördern. Im Anschluss stehen die Expertinnen für Fragen zur Verfügung. Red