Viele Gebäude können nur ausnahmsweise besichtigt werden.

Wuppertal. Der „Tag der Architektur“ rückt näher und dürfte in Nordrhein-Westfalen wieder mehrere zehntausend Architekturfans und Freunde der Baukultur in Bewegung setzen. Am 24. und 25. Juni heißt es an genau 326 Bauwerken aller Art, in Quartieren, Gärten und Parks in 140 Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens wieder: „Hereinspaziert!“

Auch in Wuppertal und den umliegenden Städten sind einige Objekte zu besonderen Zeiten zugänglich (siehe Fotos). Sie stehen für die verschiedenen Leistungen, die von Architekten erbracht werden: Neue und erneuerte Bauwerke sowie Objekte der Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung sind vor Ort und hautnah erlebbar. Der besondere Reiz des Tags der Architektur liegt für viele Besucherinnen und Besucher darin, dass ihnen auch viele Gebäude offenstehen, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind – das gilt für private Wohnhäuser ebenso wie für viele Büro- und Wirtschaftsbauwerke.

Koordiniert wird der Tag von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Pressesprecher Christof Rose erläutert die besonderen Aspekte für Wuppertal: „Am Tag der Architektur wollen wir zeigen, dass nicht nur die großen, repräsentativen Bauwerke prägend für unsere gebaute Umwelt sind, sondern gerade die vielen kleinen Lösungen.“

Architekten und Bauherren sind vor Ort und beantworten Fragen

Sehr viele Besucher interessierten sich am Tag der Architektur für das Thema „Wohnen“. In Wuppertal wird mit der Klimaschutzsiedlung Malerstraße von gna architekten (Wuppertal) ein ungewöhnliches Wohnprojekt vorgestellt: energetisch auf höchstem Niveau, individuell mit den Bewohnern geplant, barrierefrei und familienfreundlich, dazu eingebunden in das umgebende Denkmalschutzgebiet.

Hier bestätigt sich das Motto der Veranstaltung „Architektur schafft Lebensqualität!“. Gleiches gilt übrigens auch für die Kleinen: In Wuppertal sind zwei neue Kitas zu sehen, die demonstrieren, wie kindgerechtes Bauen mit viel Platz, Licht und Orientierungsmöglichkeiten umgesetzt werden kann (Tageseinrichtung für Kinder im Stadtteil Uellendahl-Katernberg von hmp Architekten, Köln, sowie Neubau Kindertagesstätte Rödiger Straße der Architekten Norbert Mönnick und Tilo Güllemann mit dem Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal).

Am Tag der Architektur sollen die Besucher mit Architekten und Bauherren, die vor Ort sind, ins Gespräch kommen. Die Experten sollen den Bauinteressierten und Architekturfans neue Architekturen vorstellen und Fragen zu beantworten. „Der Tag der Architektur ist die beste Gelegenheit, sich von der vielfältigen Baukultur in der Praxis zu überzeugen“, so Rose.

Außerhalb des offiziellen Programms bietet der Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, auch wieder Führungen durch die Villa Waldfrieden, das ausgedehnte Anwesen des Lackfabrikanten Kurt Herberts, an. Die Führungen finden an beiden Tagen stündlich zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr statt. Anmeldungen unter Telefon 47 89 81 20. Red

aknw.de