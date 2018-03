Im Vergleich zu Februar gibt es 532 Arbeitslose weniger.

Die Arbeitslosigkeit in Wuppertal ist im März auf 15 726 Personen gesunken. Das waren 532 Arbeitslose weniger als im Februar und auch 1378 Menschen weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 9,1 Prozent im Februar auf aktuell 8,8 Prozent. Vor einem Jahr im März belief sich die Quote auf 9,6 Prozent.

„Die Zahl der registrierten Arbeitslosen veranschaulicht nicht die gesamte Situation aller Jobsuchenden in Wuppertal“, erklärt Martin Klebe, Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal. „Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass auch Teilnehmer an Aktivierungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen sowie Arbeitsgelegenheiten nicht als arbeitslos geführt werden. Wenn man diesen Personenkreis einbezieht, so suchen in Wuppertal im März insgesamt 30 342 Menschen eine Arbeit, das sind 302 weniger als vor einem Jahr. Auch wenn deutlich weniger Menschen, die einen Job suchen, als Arbeitslose registriert sind, hat sich die Entwicklung zum letzten Jahr nur leicht verbessert.“ Ein Beispiel: Im März meldeten sich 3540 Personen neu oder erneut arbeitslos. Auf der anderen Seite konnten 4074 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Arbeitgeber meldeten im März indes 590 freie Arbeitsstellen. Insgesamt werden in Wuppertal damit 2160 Arbeitskräfte gesucht, das sind 58 Stellen oder 2,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders gesucht werden derzeit unter anderem Medizinische Fachangestellte, Fachkräfte in der Kfz-Technik, examinierte Altenpfleger, Fachkräfte und Helfer in der Lagerwirtschaft, Helfer in der Metallbearbeitung, Fachkräfte in der Bauelektrik, Verkäufer, Bürofachkräfte, Fachkräfte im Dialogmarketing, Berufskraftfahrer, Krankenpfleger, Physiotherapeuten sowie Erzieher. Red