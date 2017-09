Die Quote fällt in Wuppertal auf 9,1 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit in Wuppertal ist im September auf 16 323 Personen gesunken, das teilt die Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal mit: Das waren 298 Arbeitslose weniger als im August und auch 795 Menschen weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet sinkt von 9,3 Prozent im August auf aktuell 9,1 Prozent. Vor einem Jahr, im September 2016, belief sich die Quote auf 9,6 Prozent.

In Wuppertal meldeten sich im September 3812 Personen neu oder erneut arbeitslos – auf der anderen Seite konnten 4129 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Unter anderem gesucht: Fachleute im Bereich Metall, Verkehr, Handel

Im März 2017 waren in Wuppertal 123 221 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, das waren 292 (plus 0,2 Prozent) mehr als im Dezember 2016 und 2788 (plus 2,3 Prozent) mehr als im März 2016.

Arbeitgeber im Bergischen meldeten im September 675 freie Arbeitsstellen in Wuppertal. Insgesamt werden in der Schwebebahnstadt damit 2248 Arbeitskräfte gesucht, das sind 286 Stellen oder 14,6 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Besonders gesucht sind in Wuppertal derzeit Fachleute aus den Bereichen Metall, Mechatronik, Unternehmensorganisation, Verkehr und Logistik, Handel, Erziehung, sowie Gesundheit.

Um die Situation auf dem Wuppertaler Arbeitsmarkt transparent zu machen, ist außer den arbeitslos gemeldeten Menschen auch ein Blick auf diejenigen erforderlich, die sich in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik befinden und daher per Gesetz nicht als arbeitslos gelten. Dies ist insbesondere in Wuppertal notwendig, weil sich dadurch die Zahl der arbeitssuchenden Menschen noch einmal nahezu verdoppelt. Konkret sind in Wuppertal 16 323 Menschen arbeitslos gemeldet und zusätzlich 15 015 Menschen befinden sich in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik oder haben einen arbeitsmarktbedingten Sonderstatus, die sie nicht als arbeitslos zählen lässt.

Ohne den Einsatz dieser Maßnahmen, beziehungsweise ohne den Sonderstatus wären in Wuppertal im September 31 338 Menschen arbeitslos. Die Unterbeschäftigungsquote in Wuppertal beträgt, ebenso wie im August, 16,5 Prozent. Im September 2016 lag sie bei 15,9 Prozent. Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäftigung beträgt 52,1 Prozent – vor einem Jahr lag sie bei 57,5 Prozent. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass auch Teilnehmer an Aktivierungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen sowie Arbeitsgelegenheiten nicht als arbeitslos geführt werden, obwohl auch sie aktuell kein Beschäftigungsverhältnis haben. Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung enthält der Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit seit langem auch Daten und Erläuterungen zur aktuellen Unterbeschäftigungsquote und dies besonders im Hinblick auf die Entwicklung in Wuppertal.

Im bergischen Städtedreieck sinkt die Arbeitslosigkeit im September auf nun 28 265 arbeitslose Frauen und Männer. Damit sind aktuell 579 Menschen weniger arbeitslos als im August und 1425 Personen weniger als im Vorjahr.