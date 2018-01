Seit September sind wieder die Schnee-Eulen in einer Voliere in der Nähe der neuen Schneeleopardenanlage zu sehen, bei den Pinguinen gibt es Besuch aus Basel: 17 Königspinguine und acht Eselspinguine finden Unterschlupf in Wuppertal, während ihr Zuhause umgebaut wird. Nun können sie auch den Nachwuchs bei ihren Verwandten bewundern, denn im November ist bei den Königspinguinen ein Küken geschlüpft. Nachwuchs haben auch die Bonobos: Der im Juli geborene Affenjunge heißt jetzt offiziell Bakari. Diesen Namen wählten Zoobesucher bei einer Abstimmung im November. Zu den traurigen Begebenheiten zählte der Tod des Orang Utan-Mannes Vedjar, der im Februar mit 43 Jahren starb. Für Auswilderungsprojekte stellte der Zoo 2017 vier Moorenten, die am Steinhuder Meer freigelassen wurden, und einen Roten Vari für den Transport nach Madagaskar zur Verfügung.

Dafür ist an anderen Stellen 2017 einiges fertig geworden: Im Mai wurde die Schneeleopardenanlage eröffnet, im Juli die Anlage für die Schwarzen Klammeraffen und im Dezember das Milu-Waldgehege. Die Bonobos haben im Frühjahr ihr Innengehege neu gestaltet bekommen, im alten Großkatzenhaus wurde ein Teil der Besucherhalle neu eingerichtet, der zweite Teil wird aktuell umgestaltet. Nach dem Umzug der Klammeraffen sind die Bartaffen ebenfalls in ein anderes Gehege umgezogen, nun können die Drills komplett die Anlagen auf der Ostseite des Affenhauses nutzen.

Trotz der vielen Verbesserungen zeichnet sich ein Rückgang der Besucherzahlen in 2017 ab: „Das ist schade, gerade weil wir die Schneeleopardenanlage neu eingeweiht haben“, bedauert Arne Lawrenz. Ursache sei einerseits das schlechte Wetter, zudem hätten auch die beiden Zugsperrungen und das zugehörige Verkehrschaos geschadet.

Planungen für die Asienanlage „Pulau Buton“

In 2018 werden nicht so viele Veränderungen wie 2017 sichtbar sein. „Wir müssen für viele Projekte, die wir in der Pipeline haben, Planungsarbeit leisten“, erklärt der Zoodirektor. Das sind nicht nur die Vorarbeiten für Aralandia, sondern auch Planungen für die Asienanlage „Pulau Buton“, in der in einigen Jahren Hirscheber, Gibbons und Zwergotter zusammenleben sollen.

Wahrnehmen können die Besucher aber, dass der Zoo den Löwenkopfäffchen demnächst mehr Platz bieten und sie versuchsweise in den Besucherbereich des Affenhauses umquartieren will. Arne Lawrenz ist gespannt, wie sich der Kontakt zwischen Besuchern und Äffchen entwickelt, ist aber zuversichtlich: „Das wird in anderen Zoos auch praktiziert.“

Darüber hinaus wird nach dem Auszug der Milus deren ehemaliges Gelände für die Takine hergerichtet, die dann wesentlich mehr Platz haben werden. Und ab Januar wird Silja Heller offiziell als Kuratorin und Nachfolgerin von André Stadler ihren Dienst antreten.