Anonyme Drohung: Banken in Vohwinkel geräumt

Vohwinkel. In Vohwinkel sind am Vormittag eine Filiale und ein Geldautomat-Terminal der Stadtsparkasse (Goethestraße und Kaiserstraße) sowie eine Filiale der Deutschen Bank an der Gräfrather Straße geräumt worden.

Grund war nach Polizeiangaben eine anonyme Bombendrohung. Aber: Die Drohung richtete sich gegen Banken in der Nachbarstadt Haan, sodass der Einsatz in Vohwinkel schnell wieder beendet war. Da es jedoch sowohl in Vohwinkel als auch in Haan eine Kaiserstraße und eine Goethestraße in näherer Nachbarschaft zueinander gibt, wollten die Behörden auf Nummer sicher gehen.

In Haan hingegen war der Bereich um die Fußgängerzone ab 9 Uhr großräumig abgesperrt, der Einsatz endete dort gegen 14.15 Uhr.