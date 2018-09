Die Wissenschaftlerin reist im November an den Südpol. Dort will sie Magnetische Monopole nachweisen.

Viel weiter als Anna Pollmann kann man nicht reisen. Die Astroteilchenphysikerin fliegt nämlich im November an den Südpol. Erst geht es nach Christchurch in Neuseeland, dann ein paar Tage später weiter nach McMurdo, eine Küstenstation am Rande der Antarktis, weiter direkt an den Südpol. Das ganze dürfte Pollmann - einige Tage Übergangszeit in Christchurch ausgeklammert – rund 40 Stunden Reisezeit kosten.

Aber es soll nicht um die Strapazen gehen. Denn die werden es Wert sein. Für Pollmann persönlich wegen der einmaligen Eindrücke einer solchen Reise. Und für die Wissenschaft. Denn Pollmann hilft dabei, ein Experiment vorzubereiten, dessen Ergebnis in der Physik Wellen schlagen könnte.

Das große Ganze im

ewigen Eis erforschen

Es geht um das große Ganze, das man im ganz Kleinen untersuchen muss. Es geht darum, herauszufinden, welche Physik-Theorie richtig ist und darum, mehr über den Urknall, die Entstehung des Universums, und die Zeit danach herauszufinden. Dafür muss Pollmann in das ewige Eis.

Sie arbeitet am Südpol drei Wochen lang am Ice Cube, dem weltgrößten Teilchendetektor, der auf einem Kubikkilometer unterirdisch im Eis der Antarktis liegt. Der misst mit Sensoren eien bestimmte Art von Licht, die Neutrinos bei der Reaktion mit Materie - dem Eis - erzeugen.

Jetzt hilft Pollmann, dass dort auch Magnetische Monopole gesucht werden können - Magnete mit nur einem Pol. Die kommen eigentlich nicht vor, sollen aber beim Urknall entstanden sein. „Seit 70, 80 Jahren tauchen sie in fast allen Theorien auf“, erklärt Pollmann. Gesehen, nachgewiesen wurden sie aber noch nicht.

Pollmann muss erst

den Schnee untersuchen

Um sie nachzuweisen, sollen sie jetzt im unterirdischen Detektor sichtbar gemacht werden - durch Licht, ähnlich wie bei den Neutrinos. Sie erzeugen aber wegen der geringeren Geschwindigkeit gegenüber Neutrinos im Schnee kein Licht - sondern nur eine Lumineszenz, ein Leuchten. Dass das im Schnee möglich ist, habe man in den letzten Jahren an der Uni nachgewiesen. Wie stark das Leuchten ist, könne man aber nur vor Ort messen. Dafür wurde eine Teströhre gebohrt - 12,5 Zentimeter im Durchmesser, 1,7 Kilometer tief. Darin wird Pollmann mit den anderen Forschern des Projekts eine Sonde ablassen, die die Eigenschaften des Schnees misst - damit sie am Ende weiß, in welcher Höhe man welche Leuchtstärke erwarten kann; damit man weiß, nach welchem Effekt man im Ice Cube überhaupt Ausschau halten muss. „Die Methode ist so neu, wir können sie noch gar nicht anwenden“, erklärt Pollmann, warum dieser Vorversuch nötig ist.