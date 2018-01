Eltern können ihre Unterlagen im Februar einreichen.

EN-Kreis/Sprockhövel. Schüler, die im kommenden Schuljahr die Jahrgangsstufe 5 der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises in Sprockhövel besuchen wollen, sollten vom 3. bis 9. Februar angemeldet werden. Anmeldungen ab dem 8. Februar werden nur bei noch vorhandenen freien Plätzen angenommen.

Eltern können die Unterlagen für ihre Kinder zu folgenden Zeiten im Geschäftszimmer der Gesamtschule an der Geschwister-Scholl-Straße 10 in Sprockhövel abgeben: Samstag, 3. Februar, 10 bis 18 Uhr, Montag, 5. Februar, bis Mittwoch, 7. Februar, 9 bis 12 Uhr, sowie 15 bis 17 Uhr. Anmeldungen an den übrigen beiden Tagen nur nach telefonischer Absprache. Die Begleitung der Eltern durch die anzumeldenden Kinder wird von der Schule ausdrücklich gewünscht. Für einen Termin am Samstag sind zudem die frühzeitige Abgabe der Anmeldeformulare und eine genaue Terminabsprache erforderlich. Vorzulegen sind außer der Anmeldung die Originale des Halbjahreszeugnisses der Klasse 4 und das Grundschulgutachten sowie ein Ausweis und das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde.

Anmeldungen zur gymnasialen Oberstufe sind vom 5. bis 9. Februar möglich. Hierfür muss unter der Telefonnummer 02339/91930 ein Termin vereinbart werden. Zusätzlich können Schüler zwischen dem 1. und 28. Februar auch die Internetseite www.schueleranmeldung.de nutzen. Allerdings ist die Onlineanmeldung allein nicht ausreichend. Red