Die Konkurrenz schläft nicht. Für den lokalen Einzelhandel ist der Spruch so wahr wie nie. Rund um die Uhr wandern im Internet Weihnachtsgeschenke in den Warenkorb. Und wenn mal etwas hakt, hilft mitten in der Nacht ein freundlicher Mitarbeiter aus einem Call-Center von irgendwo, wo man sich deutlich weniger Gedanken über Arbeitsschutz und den heiligen Sonntag macht. Richtig ist, dass Verdi auf verträgliche Arbeitszeiten pocht. Der falsche Ort dafür ist der Einzelhandel in unseren Stadtkernen. Während Goliath schon an der Drohnen-Lieferung arbeitet, muss David brav an jedem Sonntag sein Ladentürchen abschließen. Diese Ungleichbehandlung muss aufhören. Daher sollten den Einzelhändlern einige wenige verkaufsoffene Sonntage zustehen. Der ganze Tanz um den „Anlass“ muss aus dem Gesetz verschwinden. Die Blüten zeigen sich in Wuppertal: Barmen öffnet mit Schneemannbau, Elberfeld muss um seine Winterwelt kämpfen. Absurd.