Der Präsident des Ev. Kirchentages, Hans Leyendecker, ist zu Gast in der Citykirche.

Hans Leyendecker ist bekannt als investigativer Journalist, jetzt ist er Präsident des Evangelischen Kirchentags 2019 in Dortmund. Über sich und diese Aufgabe spricht er am Mittwoch in der Citykirche. Vorab hat er mit der WZ gesprochen.

Herr Leyendecker, wie wird man Präsident des Evangelischen Kirchentags?

Hans Leyendecker: Man wird gewählt. Bei mir war aber etwas Besonderes. Denn Frank-Walter Steinmeier war gewählt, dann wurde er Bundespräsident. Deshalb musste neu gewählt werden. Die kannten mich, weil ich bei Kirchentagen Bibelarbeit und Moderationen gemacht habe und in der Präsidialversammlung saß.

Wie haben Sie auf das Angebot reagiert?

Leyendecker: Erst habe ich gesagt, ich mache das nicht, weil es viel zu groß und zu schwer ist – Präsidenten waren Leute wie Richard von Weizsäcker, Erhard Eppler, Wolfang Huber, Klaus von Bismarck. Aber man hat mir erklärt, wie ungemein wichtig es ist, dass ich es mache. Nun versuche ich es.

Zur Person Beruf Hans Leyendecker (69) ist einer der bekanntesten investigativen Journalisten in Deutschland, deckte unter anderem die Flickaffäre und die CDU-Parteispendenaffäre auf. Er lebt in Leichlingen, arbeitete beim Spiegel und bei der Süddeutschen Zeitung, für die er heute noch als freier Mitarbeiter tätig ist. Termin Am Mittwoch, 12. September, 19 Uhr, ist Hans Leyendecker in der Evangelischen Citykirche, Kirchplatz 2, zu Gast. Wolfgang Thielmann, Autor der „Zeit“, spricht mit Leyendecker über seine Arbeit als Journalist und seine Ziele als Kirchentagspräsident. www.kirche-in-der-city.de

Was macht ein Präsident des Evangelischen Kirchentags?

Leyendecker: Man reist herum und versucht, für den Kirchentag zu werben, und man versucht, Akzente zu setzen. Der Kirchentag besteht aus 2000 bis 2400 Veranstaltungen, er ist ein sowohl ein Forum als auch eine Feier. Jeder Kirchentag ist anders und Teil seiner Zeit.

Was wird das Besondere am 37. Kirchentag sein?

Leyendecker: Wir wollen thematisieren, wie wir als Christinnen und Christen in der Krise zur Not der Menschen stehen. Christliches Handeln ist Not lindern.

Sind damit die Flüchtlinge gemeint?

Leyendecker: Die Flüchtlinge und die Not im eigenen Land. Wo es schwierig ist, da muss man helfen. Das kann auch etwas anderes als materielle Not sein, etwa Einsamkeit. Darüber müssen wir reden.

Wie wollen Sie das den Menschen ans Herz legen?

Leyendecker: Wir werden Plätze zum Auftanken haben und Orte der guten Nachrichten. Wir wollen zeigen, dass es keiner Generation besser ging als unserer. Auch weltweit gibt es Fortschritte: Die Kriminalität ist gesunken ist, der Analphabetismus zurückgegangen. Dafür steht auch unser Kirchentags-Motto „Was für ein Vertrauen“. Es steht dafür, dass man Zuversicht hat. Wir wollen aber auch darüber reden, warum man kein Vertrauen hat.

Warum ist ein solches Thema aktuell?