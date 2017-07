Wuppertal. Im Netz schlägt die Geschichte des Wuppertalers Kadim D. derzeit Wellen. Der 45 Jahre alte türkische Staatsbürger, der in Elberfeld lebt, soll im Urlaub in seiner Heimat verhaftet worden sein und sitze nach einer Nacht im Gefängnis nun dort fest. Grund: Er soll den türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Facebook-Postings beleidigt haben - was D. jedoch bestreite. Das berichten das Nachrichtenportal wuppertal-total und der Lokalsender Radio Wuppertal.

Die Autoren berufen sich auf Kadim D.s Bekannten Berkant C. Der habe berichtet, er sei mit dem Anliegen, seinem Freund zu helfen, bei den Deutschen Behörden auf taube Ohren gestoßen. So habe etwa das Auswärtige Amt nicht weiterhelfen wollen.

Die Berichterstattung wurde in der Facebook-Gruppe Nett-Werk Wuppertal am Vormittag mannigfaltig diskutiert – bis sich gegen Mittag dann eine erste Nett-Werk-Nutzerin beschwerte, dass der Beitrag gelöscht wurde.

Das Auswärtige Amt kann den Vorfall auf WZ-Anfrage nicht bestätigen. Kadim D. sei laut dem Bericht türkischer Staatsbürger. Das Auswärtige Amt sei jedoch nur für deutsche Staatsbürger im Ausland zuständig. Entsprechend lägen aktuell keine Informationen vor.

Generell habe das Auswärtige Amt in den vergangenen Wochen die Reise-Hinweise für die Türkei verschärft – und weise auch explizit auf die Gefahr möglicher willkürlicher Verhaftungen hin. ger