Zum bundesweiten Vorlesetag war der Oberbürgermeister in der Kita Oberdörnen zu Gast.

Barmen. „Was macht ihr denn, wenn ihr lesen könnt? Selber lesen?“, fragt Andreas Mucke die Kinder der Kindertageseinrichtung (Kita) Oberdörnen. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags, der am Freitag bereits zum 14. Mal stattfand, gastierte Wuppertals Oberbürgermeister in der Kindertagesstätte. Der Tag soll ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen.

Die Kinder wollen auch noch ein zweites Buch vom OB hören

Um 10 Uhr geht es los. Als Mucke in den Raum kommt, sitzen die Kinder mit ihren Namensschildern schon gespannt im Kreis, bereit für die Vorlesestunde des Oberbürgermeisters. In der Lese-Ecke machen es sich die Kinder gemütlich und auch Mucke macht es sich vor der Gruppe der Fünf- und Sechsjährigen bequem. „Bekommt ihr zu Hause auch vorgelesen?“, fragt Mucke. Die meisten Kinder antworten mit „Ja“, einige aber verneinen. Umso wichtiger ist es, die Kinder schon in jungen Jahren durch das Vorlesen in Schulen und Kitas zu fördern.

Mucke liest den Kinderbuchklassiker „Der Grüffelo“ vor. Mit verstellter Stimme passend zu den Figuren im Buch und ausdrucksvollen Gesten bringt er mit Spannung und Enthusiasmus die Vorschulkinder zum Lachen. Aber nur ein Buch ist für die Kinder nicht genug: Sie wollen noch ein weiteres vorgelesen bekommen. Nach einer Stunde witzelt und unterhält sich Mucke mit den Kindern. Vor allem dem fünfjährigen Chris hat das Vorlesen gefallen: „Ich fand’ das gut.“

Durch die Kooperationen der Kita mit Bibliotheken und Projekten wie dem „Lesestart“ werden Kinder beim Lesen unterstützt und gefördert. Auch Eltern werden in die Zusammenarbeit eingebunden. „In Absprache mit den Eltern wird abwechselnd jede Woche vorgelesen“, erklärt Kathrin Altenkirch, Erzieherin und Leitung der Kita Oberdörnen. Red