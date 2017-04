Die hübsche Hundedame ist leinenführig und sehr verschmust.

Wuppertal. Die hübsche zehnjährige Australian-Shepherd-Mix-Hündin Amy wünscht sich Liebe und Geborgenheit. Sie ist fit und möchte noch ein bisschen nachholen. Sie lebte bis vor Kurzem bei einer älteren Dame, die sie krankheitsbedingt abgeben musste. Amy ist eine selbstbewusste, gestandene Hündin mit Lebenserfahrung und möchte gerne zu ebenso selbstbewussten, souveränen Menschen.

Etwas Hundeerfahrung sollte vorhanden sein, damit sie nicht das Ruder in die Hand nimmt. In den richtigen Händen ist sie aber ein gut zu führender Hund. Zuhause ist Amy ruhig, sehr verschmust und liebt es gestreichelt zu werden. Amy beherrscht alle Grundkommandos, ist prima leinenführig und geht gerne ausgiebig spazieren. Amy verträgt sich in den meisten Fällen recht gut mit ihren Artgenossen. Sie möchte im Hundekontakt gerne die Spielregeln bestimmen, bleibt dabei aber abrufbar. Sie hat nur wenig Jagdtrieb und ist nach entsprechender Kennenlernphase später auch ableinbar.

Auf ihrer Pflegestelle wartet Amy nun auf die Menschen, die noch viele schöne Jahre mit ihr verbringen wollen. Zu ihrem neuen Rudel dürfen hundeerfahrene Kinder ab Teenager-Alter gehören. Katzen und Kleintiere sollten besser nicht in ihrem neuen Zuhause leben. Amy fährt problemlos im Auto mit und kann einige Stunden alleine zuhause bleiben. Mehr Informationen zu Amy hat der Verein Pechpfoten e.V. unter Telefon 74717177 und unter: www.pechpfoten.de/amy.pdf