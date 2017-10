Der Sauerländische Gebirgsverein und die WZ laden zu einer weiteren Tour ein.

Beek. Einen weiteren Ausflug in die vielfältige geologische Geschichte Wuppertals gibt es für Wanderfreunde am kommenden Sonntag, 29. Oktober: Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) bietet in Zusammenarbeit mit der WZ eine Tour zum Gut Steinberberg an.

„Die Wanderung führt uns von der Beek über Frankholzhäuschen in das Steinberger Bachtal“, erklärt Monika Vogel vom SGV: „Hier erreichen wir das Hofesgebäude Gut Steinberg, das Ursprung einer höchst interessanten geologischen Geschichte ist. Beim Brechen der Bausteine für das Gebäude in den Jahren um 1790 wurden im nahe-gelegenen Steinbruch Erdschichten freigelegt, die versteinerte Zeitzeugen von vor 300 Millionen Jahren sind. Es sind kleine, etwa drei Zentimeter große ,Dreilapper’, die hier gefunden, wissenschaftlich untersucht, beschrieben und benannt wurden.“

Los geht es am Sonntag um 10.30 Uhr, Wanderführer sind Heinrich Saßmannshausen, Manfred Budschun und Karl-Heinz Wiegand.

Treffpunkt ist die Bushaltestelle Haus Richter. Zur Anfahrt empfiehlt der SGV die Buslinie 613 ab Wall/Museum um 10.12 Uhr, Ankunft Haus Richter um 10.29 Uhr

Die Strecke ist rund 7,5 Kilometer lang und umfasst an Steigungen und Gefälle etwa 150 Meter. Die gemeinsame Wanderung ist wie immer kostenlos – mitlaufen kann jeder, der einigermaßen gut zu Fuß ist. Hunde sind ebenfalls willkommen, sie sollten aber an der Leine geführt werden.