„Natürlich war die Resonanz in diesem Jahr noch nicht so groß. Das war so kurzfristig nicht zu erwarten“, hatte Organisator Tobias Freitag damals gegenüber der WZ bilanziert. Für 2017 wolle man deutlich mehr Leute erreichen. „Wir wollten den autofreien Tag bekannt machen. Insofern war es ein Erfolg“, so Freitag 2016.