Das neue Parkdeck am Hauptbahnhof bietet modernen Service und Sicherheit. Für Kurzparker ist das Angebot sogar kostenlos.

Döppersberg. Wegen Überfüllung geschlossen – diese Nachricht trifft auf den Eröffnungstag des Parkdecks am Döppersberg wahrlich nicht zu. Am Montag gegen 16 Uhr, wenige Stunden nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Andreas Mucke, waren gerade einmal 30 der rund 200 Parkplätze belegt. Noch scheinen viele Autofahrer die neuen Parkmöglichkeiten am Hauptbahnhof nicht zu kennen, oder sie scheuen die Parkgebühren von 1,50 Euro pro Stunde und den Tagespreis von zwölf Euro, die über den Dumpingpreisen in manchem City-Parkhaus liegen. Am Montag wären die Sparfüchse im Parkdeck unter dem neuen Busbahnhof allerdings goldrichtig gewesen, denn am Eröffnungstag war das Parken frei.

Das Parkdeck unter dem Busbahnhof bietet den Komfort und die Sicherheit, die man von einem Parkhaus der jüngeren Generation erwarten darf. Auf zwei Spuren geht es bei der Einfahrt zu zwei Sperren. Die Parkkarte muss jeder Nutzer des Parkhauses ziehen – auch wenn er einen der zehn Kiss & Ride-Plätze ansteuern will und nur zehn Minuten im Parkhaus bleibt. Dieses Angebot machen die Wuppertaler Stadtwerke, der Betreiber des Parkhauses, allen, die Fahrgäste zum Hauptbahnhof bringen oder vom Hauptbahnhof abholen wollen.

„Vor der Ausfahrt muss die Parkkarte auf alle Fälle in den Kassenautomaten gesteckt werden, auch wenn es nichts kostet“, rät eine der wenigen Besucherinnen am ersten Tag einem ratlosen Herren am Kassenautomaten. Das Ticket für die Ausfahrt gibt es nur am Kassenautomaten. Und das gilt auch dann, wenn man weniger als zehn Minuten im Parkhaus bleibt und somit zum Nulltarif geparkt hat.

Keine dunklen Ecken und Videoüberwachung

Sicherheit spielt am Hauptbahnhof und in dessen Umfeld eine große Rolle. Zum Gefühl, sich in einem sicheren Bereich aufzuhalten, trägt bei, dass die Parkdecks übersichtlich sind und die nur wenigen Stützpfeiler keine schlecht einsehbare Ecken schaffen. Zudem wird das Parkdeck von der Parkplatzaufsicht, die sich am Eingang befindet, per Video kontrolliert. Über den Parkplätzen zeigen Leuchten an, ob der Parkplatz belegt ist.

Ebenfalls im Eingangsbereich sind 20 Radfahrboxen aufgestellt worden. Dort können Radfahrer wertvolle Fahrräder, insbesondere die teuren E-Bikes, in abschließbaren Boxen deponieren. Das ist vor allem auch für Berufspendler interessant, die auf der Fahrt von und zum Arbeitsplatz Bahn und Fahrrad kombinieren. „Schlüssel gibt es bei der Parkaufsicht“, sagt Stadtwerkesprecher Holger Stephan. Die Ausfahrt erfolgt über das obere Parkdeck und ist der schwierigere Teil des Besuches im neuen Parkdeck. Der Weg führt am Wuppertal Institut eine sehr steile Rampe hinauf. Die Zufahrt zur Straße Döppersberg ist durch eine Ampel geregelt. Bei roter Ampel ist der Griff zur Handbremse dringend empfohlen.