Bahnsperrung: Der ADFC zeigt die Alternativroute.

Wuppertal. Ab Freitagabend ist Wuppertal vom Bahnverkehr abgeschnitten – wegen Arbeiten am Stellwerk fährt in den Osterferien kein Zug (die WZ berichtete). Für ihr Konzept für den Schienenersatzverkehr musste die Deutsche Bahn einige Kritik einstecken. Der ADFC spricht von einem „Alptraum für alle Pendler“ – und will Alternativen bieten, für die, die nach Düsseldorf zur Arbeit müssen und sich weder ins Auto noch in, so die Befürchtung, überfüllte Busse setzen wollen. Am Donnerstag, 6.30 Uhr, lädt ADFC zu einer Testfahrt mit dem Fahrrad ein. Treffpunkt ist am Park & Ride-Parkplatz Vohwinkel (am Ausgang aus dem Tunnel zu den Gleisen). Ziel ist der Südpark in Düsseldorf.

„Das sind knapp 25 Kilometer“, erklärt Lorenz Hoffmann-Gaubig vom ADFC, der für die Strecke eine knappe Stunde einplant. Es werde flott geradelt, aber nicht gerast, verspricht er. „Zurück kann man dann ja wieder die Bahn nehmen“, sagt er und schmunzelt. „Am Donnerstag geht das ja noch.“ Er hofft auf einige Mitfahrer, die dann auch in der kommenden Woche aufs Rad steigen. est