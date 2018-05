30 Mitarbeiter der Diakonie haben ihre Büros verlagert. Der Mietvertrag läuft drei Jahre lang.

Elberfeld. „Wir sind total zufrieden – das hier hat wirklich Charme.“ Christine Vieweg von der Diakonischen Altenhilfe wirkt glücklich. Seit einigen Tagen residiert die Abteilung der Diakonie in der Rathaus-Galerie. „Hier haben wir Elektro-Anschlüsse für die Schreibtische am Boden und einen richtigen Empfang“, freut sich Christine Vieweg.

Schon lange war die Abteilung auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Die Lösung ergab sich zufällig. Der Center-Manager der Rathaus-Galerie sprach die Mitarbeiter der Altenhilfe an, weil er über altengerechtes Wohnen in seiner Galerie nachdenkt. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass er der Altenhilfe auch 1000 Quadratmeter Bürofläche anbieten konnte, die noch gar nicht auf dem Immobilienmarkt waren. „Das war wirklich ein Glücksfall.“ 30 Mitarbeiter haben jetzt ihre Kartons gepackt und sind auf drei Etagen in die Rathaus-Galerie gezogen. Die letzten – aus der Personalabteilung – kommen noch in den nächsten Wochen. Ihre Räume müssen noch hergerichtet werden. Die Abteilungen Rechnungswesen, IT, Qualitätsmanagement, Controlling und Öffentlichkeitsarbeit richten sich bereits in den neuen Räumen ein. Der Mietvertrag gilt für drei Jahre. Bis dahin, so hofft die Diakonie, könnte der Neubau fertig sein und die Mitarbeiter wieder in die Zentrale ziehen. Doch auch von der Rathaus-Galerie aus sind die Wege kurz. Der Center-Manager und die Diakonie-Mitarbeiter denken außerdem über weitere Formen der Zusammenarbeit nach: So könnte etwa auf dem Dach der Rathaus-Galerie ein Kindergarten entstehen oder betreutes Wohnen.