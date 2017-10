Zweiter Wuppertaler Männertag beginnt am Freitag.

Oberbarmen. Nachdem das Angebot bei der Premiere im vergangenen Jahr gut angenommen worden ist, gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Wuppertaler Männertag. Los geht es bereits am kommenden Freitag, 6. Oktober, in der Immanuelskirche, Sternstraße 73, mit dem Vortrag „Mann 3.0“, den Armin H. Klein aus Bremen ab 19 Uhr halten wird. Danach und zwischendurch spielt Andrea Gallucino mit seinem Partner ein musikalisches Programm. Der Vortrag, bei dem auch Frauen willkommen sind, dreht sich um die Frage, wie ein reifes, komplexes und integrales Männerbild aussehen kann, nachdem Macho und Softie ausgedient haben. Nur für Männer geht es am Samstag, 7. Oktober, weiter, wenn in der Färberei verschiedene Workshops und Musik angeboten werden. Themen sind unter anderem Partnerschaft, starke Männer – starke Väter, Tanz, Singen, Sucht oder Geld, aber auch Bogenschießen und Reparaturen. „Uns geht es darum, wieder mehr Männer miteinander in Kontakt zu bringen, unsere Lebenssituationen – ob persönlich oder gesellschaftlich – gemeinsam anzuschauen und aktiv zu gestalten“, erklärt Andreas Dittmer vom Männerkreis Wuppertal, der den Männertag initiiert hat. Bei der Premiere im vergangenen Jahr waren rund 300 Personen in der Färberei. Die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis.

