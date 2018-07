Franz Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals Ruhr, über Musik, Bildung, die besondere Gabe großer Pianisten und die perfekte Welt der Klassik.

Franz Xaver Ohnesorg war Künstlerischer Leiter der Carnegie Hall in New York, der Intendant der Berliner Philharmoniker, als die Ära Claudio Abbado zu Ende ging und die Ära Sir Simon Rattle begann. Vor 30 Jahren gründete Ohnesorg mit Hilfe des Initiativkreises Ruhr, einer Vereinigung großer Wirtschaftsunternehmen, das Klavier-Festival Ruhr. Er ist seither Intendant des vollständig privat finanzierten Festivals, das jedes Jahr die Weltstars der Klassik ins Ruhrgebiet und in die Historische Stadthalle in Wuppertal bringt. Dort gastiert am 3. September Maurizio Pollini, einer der renommiertesten Pianisten der Gegenwart.

Herr Ohnesorg, was begeistert Sie so sehr an Pianisten?

Ohnesorg: Sie sind meiner Meinung nach auf ganz besondere Weise komplette Menschen.

Inwiefern?

Ohnesorg: Sie sind die unabhängigsten Musiker, weil sie mit ihren beiden Händen das realisieren können, wofür man normalerweise ein ganzes Orchester braucht. Diese Herausforderung beansprucht beide Hirnhälften gleichzeitig. Das fördert die intellektuelle Leistungsfähigkeit. Deshalb ist es für mich überhaupt kein Zufall, dass viele gute Pianisten mehrere Sprachen sprechen können.

Ist Klavierspielen nicht in erster Linie eine Frage des Talents?

Ohnesorg: Das gehört sicher auch dazu. Aber sehr gut Klavier zu spielen, hat auch mit enormem Training zu tun. Es ist die immer neue Suche nach Zugängen zu Kompositionen, die dann von besseren Ansätzen abgelöst werden. Dieser Prozess ist dynamisch. Er erfordert eine hervorragende Technik.

Am 3. September kommt nun ein Pianist nach Wuppertal, der das Instrument anscheinend perfekt beherrscht.

Ohnesorg: Maurizio Pollini ist ein extrem gewissenhafter Künstler, der von sich immer Höchstleistungen fordert. Dafür muss alles perfekt sein. Der Steinway wird von einem italienischen Stimmer vorbereitet, der schon für Arturo Benedetti Michelangeli gearbeitet hat und eigens aus Mailand dafür nach Wuppertal in die Historische Stadthalle kommt, die für das Konzert ein perfekter Ort ist.

Warum?

Ohnesorg: Wegen ihrer herausragenden Akustik und auch wegen Pollini, denn er ist sehr an Architektur interessiert. Sein Vater war ein berühmter Architekt, der mit Luigi Fighini die Olivetti-Gebäude entworfen hat.

Pollini gehört zu den vielen Weltstars der klassischen Musik, zu denen Sie seit Jahrzehnten Kontakte pflegen. In der Pop- und Rockkultur gelten die Größten bisweilen als exzentrisch. Sind Klassikstars auch verrückt?