Superintendentin Ilka Federschmidt und Stadtdechant Bruno Kurth schreiben ihre Weihnachtsbotschaft.

Vor den Weihnachtstagen kommt eine gewisse Erschöpfung. Alle Jahre wieder: Besorgungen noch im Eilschritt; es soll besonders werden an den Festtagen, die Liebe durch den Magen gehen. Kleine oder große Geschenke sollen zu Botschaftern für Liebe und Freundschaft werden. Alle Jahre wieder: Auch Sorgen, Ängste vor diesen Tagen, die Einsamkeit noch einsamer zu machen scheinen und Trauer noch heftiger. Wo Frieden verkündigt wird, drängt sich umso heftiger der Unfrieden auf der Erde auf.

Alle Jahre wieder: Freuen sich Christinnen und Christen und viele Menschen auf diese Festtage, auch wenn wir nicht selten mit unseren Vorsätzen scheitern, es solle mal ruhiger, bewusster, „entschleunigter“ zugehen.

Wie kaum eine andere Kirchenjahreszeit bringt die Weihnachtszeit zutage, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Wir behandeln sie oft wie einen leeren Behälter, der gefüllt werden muss mit Aktivität und Dringlichkeiten und Plänen und Verantwortung. Wenige Menschen können Momente aushalten, in denen gerade mal nichts ist. Viele haben Angst vor Gefühlen und Gedanken, die dann hochkommen könnten, oder vor einer inneren Leere.

Aber es gibt Augenblicke, da steht die Zeit für Momente still. Oder besser: Da wird der Augenblick, die Gegenwart ganz groß. Das können schmerzliche Momente sein wie die tiefe Trauer um einen nahen Menschen. Oder glückliche, wenn ein Kind geboren wird und man von diesem Wunder überwältigt ist. Wenn man einen Augenblick großer Nähe und Liebe geschenkt bekommt. Das sind Augenblicke, wo das Erlebte größer und mächtiger ist als die laufenden Zeiger. Da sind wir selbst ganz erfüllt, schmerzlich oder glücklich – und nicht wir müssen die Zeit mit unserem Leben füllen.

Einen solchen Augenblick lässt uns die biblische Weihnachtsgeschichte miterleben. Da liegt ein Neugeborenes in der Krippe in Bethlehem – und hartgesottene Hirten, feingeistige weise Sterndeuter und die verwunderten Eltern Maria und Josef begreifen, dass auf einmal die große Ewigkeit Gottes ihr kleines menschliches Leben berührt. Da wird die Zeit ganz weit und der Horizont auch.

Hoffnungen, die in den Himmel wachsen und starker Mut

Unser Leben ist „Weihnachtszeit“. Zeit, in der Gott bei uns ankommen will. Unsere Zeit ist der Raum, in dem das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, in dem Jesus Herberge in unserem Leben finden will. Wie damals, als er geboren wurde. Die Zeit wird zu einem Raum, in dem wir mit den eigenen Sorgen und Ängsten und mit der Überforderung durch die Probleme dieser Welt nicht allein sind. Da dürfen die Hoffnungen in den Himmel wachsen und der Mut stark werden, dass nichts bleiben muss, wie es ist. Weihnachtszeit ist Zeit, die Sinne zu schärfen für das, was Gott für uns tut und mit uns vorhat. Uns darauf vorzubereiten, alle Antennen danach auszurichten.