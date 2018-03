In den City Arkaden stellen sich bis Samstag Organisationen vor, die zupackende Hände und ideen eiche Köpfe brauchen.

„Ein Ehrenamt ist nicht nur Opfer, sondern bereichert das eigene Leben“, so lautete eine der Aussagen von Bürgermeisterin Ursula Schulz, selbst seit 18 Jahre ehrenamtlich als Stadtverordnete tätig, zur Eröffnung der bis zum kommenden Samstag dauernden vierten Aktionstage „So geht Ehrenamt in Wuppertal“.

In den City Arkaden hat das „Zentrum für gute Taten“ ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem die verschiedensten Organisationen ihre Tätigkeiten vorstellen und Einblicke in ihre kreativen Aufgaben beim Dienst am Nächsten, der Umwelt und der Stadt vermitteln wollen. 19 Vereine und Initiativen wie „Neue Ufer Wuppertal“, „Barmer Bergbahn“, „Lebenshilfe Wuppertal“, AIDS-Hilfe, die Wuppertaler Tafel, der Hospizdienst „Die Pusteblume“, „Gesundheit für Tiere“ oder auch die Telefonseelsorge stellen sich an den vier Tagen bis einschließlich Samstag vor, beantworten Fragen der Interessenten und werben für ihre Arbeit, für die nach wie vor fleißige, zupackende Hände und ideenreiche Köpfe gebraucht werden.

Zentrum für gute Taten verfügt über umfangreiche Datenbank

Und wer sich gern ehrenamtlich engagieren will, der kann sich auch nach den vier Tagen in den City-Arkaden mit dem „Zentrum für gute Taten“, der Freiwilligenagentur auf der Höhne 43 in Barmen (Telefon-Nr. 0202 5636501 oder 946 20445) in Verbindung setzen, wo Geschäftsführerin Angelika Leipnitz in einer professionellen Datenbank gut 800 ehrenamtliche Aufgaben gespeichert hat. Von A wie Amphibienpflege bis Z wie Zäune streichen gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten, anderen Menschen das Leben zu erleichtern und lebenswerter zu machen. Wobei natürlich die Begleitung von Seniorinnen und Senioren, aber auch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen gleichfalls im reichhaltigen Angebot enthalten sind.

Anerkennung durch die „Gute Karte“

In den City Arkaden an ihren orangefarbenen Schals und den Namensschildern zu erkennen, halten die Organisatoren nicht nur Ehrenamtsvermittlung und ein Patenprojekt „Ausbildung“ bereit, sondern bieten auch eine Trimmaktion zur Unterstützung des Ehrenamts an. Unternehmen spenden dabei für jeden auf einem der beiden Trimmräder gefahrenen Kilometer etwas für EFI (Erfahrungswissen für Initiativen)-Projekte. Eins der beiden im Parterre der City Arkaden aufgestellten Sportgeräte gibt es übrigens zu gewinnen.

Und wer sich kostenlos für seine Mitmenschen engagiert und seine Heimatstadt Wuppertal ein wenig liebenswerter gemacht hat, dem wird auch die nötige Anerkennung in Gestalt der „Guten Karte“, dem persönlichen Ehrenamtsausweis zuteil. Auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss sind die Vertreter der Vereine und Organisationen jeweils von 9.30 Uhr bis abends 20 Uhr ansprechbar und verteilen gern ausführliches Informationsmaterial.