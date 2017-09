Vohwinkel. Am 7. Oktober lädt der Vohwinkeler STV ab 10 Uhr zu einem Aktionstag in die VSTV-Sportfabrik, Kaiserstraße 55 ein. Hier können neben dem Kraft- und Ausdauertraining an Geräten auch Kursangebote wie „AlltagsTrainingsProgramm“ für Menschen ab 60 Jahren, Gymnastik bei orthopädischen Beschwerden, Yoga und Zumba kostenfrei und unverbindlich ausprobiert werden. Mehr Infos unter ebi

www.vstv.de

Vohwinkel. Am 29. September liest die Autorin Bettina Lausen in der Vohwinkeler Buchhandlung Jürgensen am Kaiserplatz aus ihrem historischen Roman „Die Reformatorin von Köln“. In der spannenden Handlung geht es um die Brauerstochter Jonata, die Luthers Schriften in Köln verbreiten will und dabei den Zorn der Inquisition auf sich zieht. Eintrittskarten sind ab sofort für sieben Euro in der Buchhandlung erhältlich. Weitere Informationen unter Telefon 73 09 42. ebi