Der Asta nimmt in Kooperation mit Greenpeace Wuppertal an der Urban-Gardening-Woche in Wuppertal teil. Am Mittwoch, 18. April, soll durch eine gemeinsame Pflanzaktion der Campus bienenfreundlicher werden. Es werden Informationen zum Thema Bienen und Imkern im urbanen Raum angeboten. Über den Mittag wird es Aktionen für insektenfreundliche Flächen an der Uni geben. Um 16 Uhr wird der Film „More than honey“ gezeigt.

Der Campus befindet sich in der Stadt – auch dort soll durch urbanes Gärtnern der Raum grüner gestaltet werden. Studenten wollen Hochbeete bepflanzen und gemeinsam eine insektenfreundliche Wiese auf dem Unigelände schaffen. Gerade beim Thema Insektenschutz liegen Natur- und Umweltschutz nah beieinander, da ohne Bienen ein Leben undenkbar wäre.

Das Programm: 12 bis 14 Uhr, Stand am Campus: Samenbomben bauen und Informationen zum Thema Bienen. 14 Uhr: gemeinsame Aussaat von Blütenpflanzen am Campus Grifflenberg (Treffpunkt vor der Asta-Ebene ME.04). 16 bis 18 Uhr: Vortrag und Diskussion: „Bienen im urbanen Raum“ – Welche Bedeutung haben sie und wie können Uni und Stadt bienenfreundlicher werden? (Asta-Büro) Red