Die Liberale Hochschulgruppe kritisiert Beschlüsse des autonomen queer-Referates. Es habe Ausgaben nicht ausreichend begründet.

15 Euro - soviel müssen Studierende für Asta (12 Euro), Fachschaften (2 Euro), Hochschulsport und Bühnenflatrate (beide jeweils 0,50 Euro) zahlen. Dieser Studierendenschaftsbeitrag wird zusammen mit dem Semesterbeitrag fällig. Mehr als 600 000 Euro kommen so pro Jahr zusammen. Verwaltet wird das Geld in erster Linie vom Asta. Dabei hat er qua Gesetz „die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten“.

Soweit die Theorie. Über den Umgang mit diesen Geldern hat sich zuletzt die Liberale Hochschulgruppe (LHG) geärgert. Ihr Vorwurf: „Autonome Referate schaufeln sich das Geld der Studierenden in die Tasche“. Es geht um insgesamt fünf Beschlüsse des autonomen queer-Referates.

Die autonomen Referate des Asta haben laut Satzung „die Aufgabe, die Belange (anerkannt oder potenziell) benachteiligter Studierendengruppen zu vertreten“. Für diese Arbeit stehen den Referaten jeweils 1500 Euro pro Jahr zur Verfügung - so auch dem queer-Referat. Wie dieses die Mittel nutzen möchte, kann im Asta-Plenumsprotokoll vom 19. Juli 2017 nachgelesen werden.

Verantwortungsloser Umgang mit dem Geld der Studierenden

Die Antragstexte lauten unter anderem: „Zusätzliche Ausgaben für Piñata-Basteln. Wir ham vergessen, spätere Ausgaben zu berücksichtigen als wir zum Kai gegangen und mit den Beschlüssen und Bons. Tja, aber Niclas und Kai meinten, das passt schon.“ - Antragshöhe: € 45,00 inkl. USt. An anderer Stelle wird ein Antrag so begründet: „Antrag Essen, Pappteller & mehr - Sophie hat auch Dinge gekauft. Für Veranstaltungen und so. Antragshöhe: 1000 Euro inkl. USt.“

„Es kann einfach nicht sein, dass sich die Antragssteller mit solchen Begründungen das Geld der Wuppertaler Studierenden in die Taschen schaufeln“, erklärt Robin Hölter, Vorsitzender der Liberalen Hochschulgruppe. Er sieht den Asta in der Pflicht: „Wenn die Autonomen Referate Anträge solcher Art formulieren, sollte der geschäftsführende Asta darüber nachdenken, Einspruch gegen solche Anträge aufgrund rechtlicher Bedenken zu erheben.“

Asta-Vorsitzender Markus Wessels (Jusos) erklärt dazu: „Im angesprochenen Fall hat der Asta keinen rechtswidrigen Beschluss festgestellt. (…) Es benötigt wirklich gewichtige Gründe, um eine Auszahlung zu stoppen. Eine „saloppe Formulierung“ ist hier definitiv nicht genug (…).“ Er räumt jedoch ein: „Die schwache Formulierung der Anträge des autonomen queer-Referats sind aus unserer Sicht nicht wünschenswert.“

Campus

Wuppertal

Auch das von der LHG kritisierte queer-Referat hat auf Facebook eine Stellungnahme zum Vorgang veröffentlicht. Die Verantwortlichen bedauern „die Form, in der wir die Beschlüsse gefasst haben.“ Dabei ergänzt das Referat jeden einzelnen Antrag um eine ausführliche Begründung, unter anderem „Der Antrag, dessen hohe Antragssumme (1.000€) zunächst einmal natürlich erschreckend ist, war für ähnliche Ausgaben vorgesehen wie der Antrag „Lebensmittel in der letzten Zeit“. Während die Summe (eine ledigliche Obergrenze) tatsächlich enorm hoch gegriffen ist, wurden auf Basis dieses Beschlusses lediglich 38,80€ für Pappgeschirr, Getränke und Zutaten für einen Kuchen für den CSD ausgezahlt.“

In seiner Stellungnahme sieht der Asta-Vorsitzende Handlungsbedarf bei der Transparenz: „Schlussendlich müssen alle Organe der Studierendenschaft stärker daran arbeiten, ihre Protokolle und Beschlüsse transparent und ordnungsgemäß darzulegen.“

Eine Meinung über den „Status quo“ können sich die Studierenden selbst bilden. Sowohl das Studierendenparlament (StuPa) als auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) verfügen jeweils über eine eigene Homepage.

