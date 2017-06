In Oberbarmen muss ein Hochhaus evakuiert werden, weil die gleichen Baumaterialien verwendet wurden wie beim Grenfell Tower in London.

Wuppertal. In Wuppertal-Oberbarmen wird am Dienstagnachmittag ein Hochhaus evakuiert. Grund: Es sollen dort ähnliche Baustoffe verwendet worden sein wie beim Grenfell Tower in London. Hier hatte ein Flammen-Inferno Dutzende Tote gefordert. Bei dem Haus in Wuppertal handelt es sich um ein elfstöckiges Gebäude an der Heinrich-Böll-Straße.

Drei Polizeiwagen und das Ordnungsamt sind vor Ort. Die Beamten gehen im Haus von Tür zu Tür, um die Bewohner zu informieren, berichtet unser Reporter um kurz nach 17 Uhr. Die Lage stellte sich insgesamt ruhig und unaufgeregt dar. Der Umgang der Menschen vor Ort miteinander sei respektvoll.

Notunterkunft bereitgestellt

Gegen 17.30 Uhr haben die ersten Bewohner mit Koffern das Gebäude verlassen. Die Stadt hält eine Notunterkunft bereit, falls Bewohner auf die Schnelle nicht bei Freunden und Verwandten unterkommen können. Drei WSW-Busse sind vor Ort, um die Menschen dorthin zu bringen.

Nähere Einzelheiten will die Stadt nach 17 Uhr auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Weitere Informationen folgen. red