St. Laurentius-Schule lud am Samstag zum Tag der offenen Tür.

Elberfeld. Das Adventskaffeetrinken in der St. Laurentius-Schule hat schon Tradition. Am vergangenen Samstag besuchten 350 Menschen die Räume der Schule, die zeitgleich auch zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte.

Zur Eröffnung boten Schüler und Lehrkräfte ihrem Publikum ein abwechslungsreiches Programm und stimmten damit auf den Advent ein. Auf den Auftritt des Schüler- und Lehrerchors folgte etwa eine lustige Aufführung der Theatergruppe. Auch die Schüler der Klassen 5 und 6 leisteten ihren Beitrag zum Programm und trugen einige Weihnachtsgedichte vor. Im Anschluss an das vorweihnachtliche Programm in der Aula hatten die Gäste noch die Gelegenheit im Foyer Kaffee zu trinken und etwas Leckeres zu essen.

An verschiedenen Ständen wurden Dinge wie Plätzchen, Marmeladen und Seifen verkauft, die die Schüler zuvor in liebevoller Handarbeit hergestellt hatten. Der Erlös kommt unter anderem einem Kinderhaus in Kinshasa zugute. Schulleiterin Hildegard Spölmink lobte: „Die Schüler und Lehrer haben in den vergangenen Wochen in Vorbereitung auf den Adventsbasar sehr viel Mühe und Zeit investiert, daher freut es mich umso mehr, dass so viele Menschen gekommen sind.“ Red