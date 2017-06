Auch über Pfingsten ist im Tal musikalisch einiges los.

Wuppertal. Für alle Jazzfans, die an Pfingsten nicht zum alljährlich stattfindenden Moers-Festival oder in einen Kurzurlaub fahren, gibt es auch im Tal eine ganze Reihe von spannenden Veranstaltungen. Gleich heute Abend präsentiert im ORT, Luisenstraße 116 um 20 Uhr das Niels Klein Projekt „Tubes and Wires“. Bei dem Quartett wirken neben dem Saxophonisten und Komponisten Klein an diversen Klarinetten, noch Lars Duppler am E-Piano, Synthesizer und Harmonium, Hanno Busch an Gitarre und Bass und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug mit.

Wie an jedem ersten Donnerstag im Monat, präsentiert Kultur im Kontor c/o Musikschule C. Kuberka, Hauptstraße 88 in Cronenberg heute um 20 Uhr wieder die Acoustic Blues Session, bei der jeder mit eigenem Instrument einsteigen kann. Ein Klavier ist vorhanden. Die Peter-Kowald-Gesellschaft zeigt am Freitag, um 21.30 Uhr in der Reihe cine:ort - diesmal open air im Wandelgarten in der Luisenstraße 110 - den 1987/88 gedrehten Film „Die Klage der Kaiserin“ von Pina Bausch, in dem Peter Kowald als Bassist mitwirkt. In der Reihe Uni-Konzerte spielen am Freitag um 19.30 Uhr in der CityKirche Elberfeld, Kirchplatz 2 Anja Gutgesell & Klaus Feldner ihr Programm „Swing when you are singing“, eine Hommage an das legendäre Ratpack mit Evergreens von Dean Martin, Frank Sinatra & Sammy Davis Jr. mit weiblichem Charme, zwei Stimmbändern & 88 Klaviertasten. TwoBassN’Vox, das sind drei namhafte Musiker, die Lust haben auf eine ungewöhnliche Besetzung. Der Jazzsänger Uli Wewelsiep, Bassist Haro Eller und Michael Gustorff am Fretless Bass haben Ihre Lieblingsstücke zusammengetragen und bringen Versionen von Jazzstandards wie „A Night in Tunesia“ oder „Cannonball“, aber auch feine, reduzierte Klänge von Bob Dylanklassikern am Samstag um 20 Uhr im JazzClub LOCH, Ecke Ekkehardstraße/Plateniusstraße auf die Bühne. Ab 22 Uhr legt Bar-DJ Deli-Kutti auf. „Jazz we can!“ heißt es am kommenden Dienstag um 19 Uhr im Cafe Stilbruch, Marienstraße 58/ Ecke Wirkerstraße, wenn Pianist Wolfgang Eichler Eigenkompositionen und Standards spielt. Begleitung und spontane Beiträge sind erwünscht.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann