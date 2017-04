Der beliebte Fußball-Pokal der Grundschulen beginnt am 3. Mai mit der Vorrunde. 48 Grundschulen sind in diesem Jahr am Start.

Wuppertal. Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten riesengroß. Endlich ist die lange Zeit der Vorbereitung – einige Schulen trainieren schon seit Monaten, um in diesem Jahr den silberglänzenden Pokal zu gewinnen – vorbei. Am 3. Mai beginnt die 8. Auflage des Sparkassen-Cups. 48 Grundschulen oder insgesamt 600 Grundschülerinnen und -Schüler treten an diesem Tag zur Vorrunde an, 36 Mannschaften qualifizieren sich für die erste Zwischenrunde, die eine Woche später am 10. Mai ausgetragen wird. Die zweite Zwischenrunde soll am 16. Mai und die Endrunde am 1. Juni ausgetragen werden.

Heiner Koch vom Sportamt erklärte bei der Pressekonferenz, dass in diesem Jahr leider nicht im Stadion am Zoo gespielt werden kann, denn „am Stadionnebenplatz sind in diesen Monaten Umbaumaßnahmen geplant, die es uns unmöglich machen, dort zu spielen.“ So findet die Vorrunde in diesem Jahr auf den Sportplätzen „Am Gelben Sprung“, Uellendahl, Oberbergische Straße und Sonnborner Straße statt.

Titelverteidiger ist die Grundschule Birkenhöhe, die sich 2016 in der Endrunde gegen die Berg-Mark-Schule, die Corneliusschule, die Liegnitzer Straße und die Grundschulen Uellendahl und Hesselnberg durchsetzte. Die Gewinner aus dem Vorjahr sind mittlerweile alle auf weiterführenden Schulen und die vierten Klassen der Birkenhöhe sind in der Woche, in der die Vorrunde stattfindet, auf Klassenfahrt, so dass die Drittklässler in der Vorrunde die Kohle aus dem Feuer holen müssen.

In der Vorrunde trifft die Birkenhöhe auf die Kruppstraße, und die Grundschulen Haarhausen und Hottenstein. Die Sieger aus 2016 werden ihren Ex-Mitschülern die Daumen drücken. „Wir halten zusammen, auch wenn wir jetzt nicht mehr auf der Schule sind“, lautet der Grundtenor.

Die Spiele der Vorrunde beginnen am Mittwoch, 3. Mai, um 11.30 Uhr, es wird in Vierergruppen gespielt, alle Mannschaften spielen gegen ihre drei Konkurrenten und die besten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die erste Zwischenrunde, die am 10. Mai ausgetragen wird. lars