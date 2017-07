Leonore Gärtner ist als neue Försterin für das Aboretum im Burgholz zuständig – und freut sich, immer etwas Neues zu entdecken.

Wuppertal. Eigentlich war es ja ein Doppel-Dienstantritt. Denn Leonore Gärtner, neue Försterin im Burgholz, kam zu ihrem ersten Arbeitstag Anfang Juli nicht allein. „Hummel hat mit mir angefangen“, sagt sie lächelnd und zeigt auf die 15 Wochen alte Alpenländische Dachsbracke. Beistand im neuen Job kann man immer gebrauchen, wobei Gärtner ohnehin auf Unterstützung bauen kann. Vorgänger Wolfgang Müller, seit sieben Jahren im Burgholz tätig, arbeitet Gärtner noch bis Ende 2017 ein, ehe er sich in den Ruhestand verabschiedet. „Das ist ein Generationenwechsel und das ist gut“, sagt der 65-Jährige. Kontinuität sei wichtig, um die Wälder gut kennenzulernen.

Wobei Gärtner nicht nur für das Burgholz zuständig sein wird. Zu ihrem Fortbezirk Groß-Grimberg gehören unter anderem auch der Marscheider Wald und Flächen rund um Schloss Burg. „Im Burgholz werde ich aber mehrmals in der Woche sein“, kündigt die 26-Jährige an, für die es auch eine Rückkehr Richtung Heimat ist. Die gebürtige Erkratherin arbeitete zuletzt im Versuchsforstamt Arnsberg. Der neue Job sei ein Glücksfall. Was reizt am Burgholz? „Natürlich das Aboretum“, erklärt Gärtner, die ihr Büro und ihre Dienstwohnung in Solingen hat. Die Sammlung exotischer Bäume kennt sie schon aus Besuchen in ihrer Jugend. 100 verschiedene Arten wachsen auf gut 200 Hektar. Es seien mal gut doppelt so viele Arten gewesen, weiß Gärtner. Die Hälfte habe es „aber nicht gepackt“, wie sie erklärt.

„Der Druck auf den Wald wächst.“

Leonore Gärtner

Wobei: Hin und wieder gebe es „Neuentdeckungen“. Bäume, von denen man gedacht hätte, dass sie es eben nicht mehr im Aboretum geben würde. Das Auseinanderhalten der Arten sei nicht immer einfach, räumt sie ein. „Zum Beispiel bei den Tannen“, sagt sie und fügt an: „Und Bäume kreuzen sich auch noch untereinander.“

Was bringt aber überhaupt das Anpflanzen von den sogenannten „Fremdländern“? Wälder seien wichtig, betont die Försterin. Und angesichts des Klimawandels brauche man Alternativen, wenn einheimische Gewächse vermehrt unter Schädlingen leiden oder mit den sich verändernden Verhältnissen nicht mehr klarkommen.

Heutzutage müssten Bäume zum Beispiel viel resistenter gegen Stürme sein. Deshalb werde im Burgholz getestet, wie die Fremdländer die Gegebenheiten aufnehmen. „Dafür ist das Aboretum Gold wert“, sagt Gärtner. Einige Baumarten aus Wuppertal tragen mittlerweile sogar das Gütesiegel „Sonderherkunft Burgholz“, erzählt sie stolz.