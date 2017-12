Kalender können bestellt werden, liegen aber auch aus.

In den vergangenen Wochen hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft den Abfallkalender für das Jahr 2018 an alle Wuppertaler Haushalte verteilen lassen. Sollte es Haushalte geben, die keinen Kalender ins Haus geliefert bekommen haben, kann der Kalender telefonisch unter 4042-141, per Fax an 4042-176 oder auch per E-Mail unter Angabe der Postanschrift, für die der Kalender benötigt wird, angefordert werden: nurdan.kilic@awg.wuppertal.de. Darüber hinaus liegen die Abfallkalender seit dem gestrigen Freitag zur Abholung an den folgenden Stellen im Stadtgebiet aus: an der Pforte des Müllheizkraftwerkes, Korzert 15, bei der Müllabfuhr, Klingelholl 80, im Rathaus Barmen an der Infotheke, im Verwaltungsgebäude am Steinweg 20, im Verwaltungsgebäude Elberfeld, Neumarkt 10, im Kundencenter der Wuppertaler Stadtwerke, Alter Markt 10 und Turmhof 6.

In den Bürgerbüros Ronsdorf, Langerfeld, Vohwinkel und Cronenberg liegen die Abfallkalender für den jeweiligen Stadtteil aus. Der Abfallkalender 2018 ist außerdem digital im Internet verfügbar. Dort gibt es auch Informationen zu allen weiteren Leistungen der AWG:

awg.wuppertal.de