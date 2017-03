Wuppertal. Wuppertaler Autofahrer müssen sich am Wochenende auf weitere Verkerhsbehinderungen auf der A 46 einstellen. Darauf macht Straßen.NRW auferksam. Samstag und Sonntag steht Verkehrsteilnehmern jeweils von 9 bis 17 Uhr in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Wuppertal-Katernberg und Wuppertal-Varresbeck nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr führt in dieser Zeit Vermessungsarbeiten durch.